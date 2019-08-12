Газопровод-призрак не избавит Молдову от газпромовской зависимости

12.08.2019, Москва, Елена Острякова

Работы по прокладыванию газопровода Унгены – Кишинев идут полным ходом. Газопровод должен обеспечить поставку топлива, альтернативную транзиту российского газа через Украину, который до сих пор под вопросом.

Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это стратегический проект, над которым мы работаем вместе с Румынией, чтобы обеспечить важным источником энергии граждан и укрепить региональную энергетическую безопасность», – говорится в сообщении.

Правда, молдавские журналисты склонны критически оценивать подобную информацию. В 2013 году власти Румынии торжественно докладывали, о начале строительства румынской части этого газопровода Яссы-Унгены, однако выяснилось, что после телесъемки все материалы были вывезены и работы не велись.

В 2014 году газопровод был с помпой открыт, но недавно министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что работы по строительству этого газопровода ведутся на семи участках одновременно, скоро на стройплощадки доставят и газовые трубы. Непонятно зачем строить то, что уже сдано.

Другой молдавский министр (экономики) Вадим Брынзан заявил, что работы по строительству газопровода Унгены – Кишинев будут готовы на 90% уже к концу этого года, хотя ранее президент страны Игорь Додон заявлял, что объект не будет достроен до 2021 года.

Видимо, понимая, что газопровод-призрак может преподнести сюрпризы, Вадим Брынзан сообщил, что на всякий случай ведет переговоры по газу в трех других направлениях: с «Газпромом», с Украиной — по поводу реверса российского газа из Европы, с Болгарией — по поводу «Турецкого потока».

«Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы газа на тот случай, если с «Газпромом» что-то пойдет не так», – заявил Брынзан.

Во всей этой путанице самое сложное положение у Приднестровья, которое граничит только с Украиной и Молдавией. Обе страны могут перекрыть вентиль непризнанной республике.

«С 1 января 2020 года Россия может прекратить транзит через Украину. Румыния, готовясь к этому, срочно тянет газовую трубу к «Турецкому потоку». Из Румынии труба будет протянута и в Молдавию.

Но вот дойдет ли она до левого берега Днестра – вопрос. А если и дойдет, то через Молдавию. И Кишинев будет разговаривать с Тирасполем, держа руку на газовом вентиле», – пишет российская «Независимая газета».