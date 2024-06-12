Газопровод «Сила Сибири-2» строится в тайне от всех – эксперт-энергетик

Елена Острякова.  
12.06.2024 17:14
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Труба


Газопровод «Сила Сибири-2» уже тайно строится, о чем будет объявлено на предстоящем Восточном экономическом форуме.

Такое предположение сделал на ютуб-канале ИнфоТЭК эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газопровод «Сила Сибири-2» уже тайно строится, о чем будет объявлено на предстоящем Восточном экономическом...

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«Кстати, а можно так представить (это не инсайд, а просто представить), что все уже согласовано, строительство ведется втихаря, а на Восточном форуме будет подписан этот контракт для того, чтобы на этот форум все обратили внимание – и увидели, какое это мега-мероприятие.

А визит Путина в Китай не настолько незначимое событие, чтобы нужно его было дополнять такого рода контрактами. Там и так было подписано порядка 27 соглашений», – сказал Фролов.

Он считает, что Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке, «легко игнорировать в мировой информационной повестке».

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