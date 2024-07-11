Газотурбинные станции из США для Украины оказались бесполезным хламом

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 11:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, США, Украина, Энергетика


Мобильная газотурбинная электростанция, которую США передали Украине еще в феврале прошлого года, не работает больше 72 часов. Она далеко не новая, постоянно ломается и требует отсутствующих на Украине запчастей.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобильная газотурбинная электростанция, которую США передали Украине еще в феврале прошлого года, не работает...

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По словам Зеркаль, кроме того, проблемой для Украины является то, что западные специалисты отказываются ехать в страну и заниматься наладкой и установкой оборудования.

«Оборудование производится и предусматривает, что производитель предоставляет гарантию на его срок обслуживания. Но гарантии всегда привязаны к тому, что этот производитель и устанавливает или обеспечивает сопровождение установки этого оборудования. В Украину сейчас почти никто не хочет ехать устанавливать такое оборудование

Эта турбина американскаяона действительно нам нужна, мы действительно нуждаемся во много большем, чем у нас есть сейчас, но ей не год, не два. Она видела жизнь, ее отремонтировали, сделали полностью марафет и она приехала в Украину. Но ее не привезли вместе с командой, которая ее устанавливала. То есть ее привезли, мы поблагодарили, ее установили, потом начали выяснять, что там есть запчасти, которых в Украине нет, они начали ломаться. То есть до сих пор она не работала больше, чем 72 часа», – заявила Зеркаль

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