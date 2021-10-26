Газовая ярмарка для Санду, или Как Зеленский предал Украину

26.10.2021 09:55 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

На Украине усугубляется энергетический кризис, но это не мешает властям «одалживать» газ Молдове.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Простые украинцы в недоумении от газовой ярмарки Зеленского. Но она – это та цена, которую платит нищее, обманутое и замерзающее украинское население за «поддержку» Украины Майей Санду на так называемой «крымской платформе». Кроме того, газовое «милосердие» «слуг» народа – это прикрытие хвоста Зеленского, на которого у Санду имеется серьёзный компромат.

Итак, украинский «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке до 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Необходимость, безусловно, возникнет в ближайшее время, ведь в Молдове сейчас серьёзный энергетический кризис. Не оказать «дружескую» помощь своей молдавской коллеге Зеленский не может, так как находится на крючке у Санду.

Здесь уместно вспомнить мутную историю с недавним похищением украинскими спецслужбами судьи Николая Чауса и разоблачением этой ситуации молдавскими силовиками. Санду могла бы закатить крупнейший международный скандал, к которому были бы причастны украинские «слуги» под предводительством Зе. Но она приберегла Зе-козырь до особого случая, и этот случай настал.

Поэтому Зеленский, над которым висит потенциальное уголовное дело за похищение Чауса, забирает дефицитный газ у украинцев и отдаёт его «в аренду» в Молдову. Зеленский таким образом в очередной раз предал украинское население. Ведь миллионы украинцев ждут начала отопительного сезона как манны небесной. В украинских больницах, школах и детских садах – настоящий ледник, потому что муниципальные власти не могут рассчитаться за дорогой газ.

Но, как говорится, не газом единым. Из-за нехватки угля в «незалежной» накануне зимы остановлена Славянская ТЭС. Украинские шахты Зе-власть практически уничтожила, поэтому «слуги» замерзающей Украины ждут очередной подачки из США – Америка продаст своей украинской колонии две партии угля объёмом в 150 тысяч тонн. Но поставка первой партии ожидается только в декабре, а до этого времени украинцам надо как-то дожить и не замёрзнуть. Цена вопроса пока не оглашается, но, сколько бы ни стоил «золотой» американский уголь, за него в любом случае заплатят нищие украинцы.

Как видим, потеря Донбасса и жёсткая антироссийская политика серьёзным образом ударили по энергосистеме «суверенной» Украины. Страна замерзает, но её продажная власть усугубляет энергетический кризис, разбазаривая остатки топливных ресурсов и ухудшая и без того критичные отношения с исторической Родиной – Россией.

Как перезимуют украинцы – большой вопрос. Думаю, для того, чтобы люди не бунтовали и не устраивали энергетические майданы, «слуги» нарастят интенсивность боевых действий против жителей Народных Республик. Зе-власть убедилась, что война – это «рабочая» схема, которая закрывает рот недовольному населению, в 2019 году поверившему лже-миротворцу и «кризис-менеджеру» Владимиру Зеленскому.