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26.10.2021 09:55 (Мск), Донецк, Алексей Муратов
 
Молдова, Политика, Украина, Энергетика
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Газовая ярмарка для Санду, или Как Зеленский предал Украину

Новости УкраиныНа Украине усугубляется энергетический кризис, но это не мешает властям «одалживать» газ Молдове. Об...

На Украине усугубляется энергетический кризис, но это не мешает властям «одалживать» газ Молдове.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Простые украинцы в недоумении от газовой ярмарки Зеленского. Но она – это та цена, которую платит нищее, обманутое и замерзающее украинское население за «поддержку» Украины Майей Санду на так называемой «крымской платформе». Кроме того, газовое «милосердие» «слуг» народа – это прикрытие хвоста Зеленского, на которого у Санду имеется серьёзный компромат.

Итак, украинский «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке до 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Необходимость, безусловно, возникнет в ближайшее время, ведь в Молдове сейчас серьёзный энергетический кризис. Не оказать «дружескую» помощь своей молдавской коллеге Зеленский не может, так как находится на крючке у Санду.

Здесь уместно вспомнить мутную историю с недавним похищением украинскими спецслужбами судьи Николая Чауса и разоблачением этой ситуации молдавскими силовиками. Санду могла бы закатить крупнейший международный скандал, к которому были бы причастны украинские «слуги» под предводительством Зе. Но она приберегла Зе-козырь до особого случая, и этот случай настал.

Поэтому Зеленский, над которым висит потенциальное уголовное дело за похищение Чауса, забирает дефицитный газ у украинцев и отдаёт его «в аренду» в Молдову. Зеленский таким образом в очередной раз предал украинское население. Ведь миллионы украинцев ждут начала отопительного сезона как манны небесной. В украинских больницах, школах и детских садах – настоящий ледник, потому что муниципальные власти не могут рассчитаться за дорогой газ.

Но, как говорится, не газом единым. Из-за нехватки угля в «незалежной» накануне зимы остановлена Славянская ТЭС. Украинские шахты Зе-власть практически уничтожила, поэтому «слуги» замерзающей Украины ждут очередной подачки из США – Америка продаст своей украинской колонии две партии угля объёмом в 150 тысяч тонн. Но поставка первой партии ожидается только в декабре, а до этого времени украинцам надо как-то дожить и не замёрзнуть. Цена вопроса пока не оглашается, но, сколько бы ни стоил «золотой» американский уголь, за него в любом случае заплатят нищие украинцы.

Как видим, потеря Донбасса и жёсткая антироссийская политика серьёзным образом ударили по энергосистеме «суверенной» Украины. Страна замерзает, но её продажная власть усугубляет энергетический кризис, разбазаривая остатки топливных ресурсов и ухудшая и без того критичные отношения с исторической Родиной – Россией.

Как перезимуют украинцы – большой вопрос. Думаю, для того, чтобы люди не бунтовали и не устраивали энергетические майданы, «слуги» нарастят интенсивность боевых действий против жителей Народных Республик. Зе-власть убедилась, что война – это «рабочая» схема, которая закрывает рот недовольному населению, в 2019 году поверившему лже-миротворцу и «кризис-менеджеру» Владимиру Зеленскому.

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