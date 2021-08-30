«Газовое болото»: возможно, Украине придётся доплачивать «Газпрому» за сохранение минимального транзита – эксперт

Потребность в ГТС Украины сохранится и после запуска «Северного потока-2», но объемы транзита будут невелики, и особых доходов от него страна не получит.

Об этом в интервью «CapitalTV» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ситуация настолько неопределённая, что Украине, может быть, придётся спасать свой транзитный статус неординарными методами, чтобы не разочаровать нуждающуюся в газе Европу.

«Потенциальная мощность «Северного потока-2» – 55 млрд кубометров в год, а если он подпадает под третий энергопакет (оператор газопровода Nord Stream 2 AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода «Северный поток-2» от требований Газовой директивы ЕС. – ред.), то он будет загружен на 25 млрд, в два раза меньше. Это также теоретически может быть дополнительным спросом на украинскую газотранспортную систему.

Европа интенсивно отказывается от угольной генерации, а Германия – от атомной энергетики. Всё это будет создавать дополнительный спрос на газ – при сжигании угля выбросы парниковых газов в два раза выше, чем при сжигании газа.

То есть, после 2024 года, когда заканчивается контракт с «Газпромом», всё равно потребность в украинской газотранспортной системе будет порядка 40 млрд кубометров. Поэтому, я думаю, что будет подписан контракт с «Газпромом», и они в этом заинтересованы. А Украина, как это ни парадоксально звучит, очень сильно заинтересована в наращивании объема экспорта российского газа в Европу, чтобы загрузить свою газотранспортную систему. Такая вот у нас «гибридная война», так сказать.

Вопрос в следующем: то, что спрос на нашу газотранспортную систему останется на приблизительно нынешнем уровне, это, конечно, хорошо, но это всего-навсего загрузка нашей транзитной системы на 20-25 процентов. То есть, это уже неэффективно, это очень высокие постоянные затраты. Как бы не дошло до того, что надо будет доплачивать за транзит, потому что расходы на это будут превышать доходы от транзита.

Украинская газотранспортная система нуждается в модернизации – как транзитных, так и распределительных мощностей. У нас очень сильно просела экономика, уменьшилось количество граждан, произошла деиндустриализация и распределительные мощности также загружены 20-25 процентов.

Должна производиться модернизация газотранспортной системы Украины для того, чтобы она хотя бы была надежной при этих уменьшенных объемах транзита и распределения.

То есть, не правы те, которые говорят о коллапсе после запуска «Северного потока-2», но и неправы те, кто говорят, что коллапса не будет, и всё будет хорошо. Мы остаемся топтаться в том же газовом болоте», – заключил Виктор Скаршевский.