«Газовое» ЧП в регионах Украины: неутешительные прогнозы экспертов

13.10.2021 18:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Чрезвычайная ситуация, объявленная в ряде регионов и населенных пунктов Украины из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений означает, что отопительный сезон может быть сорван, медицина и образование будут поставлены на грань закрытия, и политические последствия этого могут быть очень серьезными.

Об этом заявили опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что центральные власти вынуждены будут искать компромисс с местными.

«Местные власти пытаются доказывать свою независимость от Киева. Они имели право на такое решение. Вопрос в том, что они не могут влиять на цену на газ. То есть, они будут таким образом пытаться требовать от государственного бюджета деньги на погашение разницы в цене газа в тарифе на тепловую энергию. Это элемент давления. Чем это закончится, сейчас сложно прогнозировать, я не готов. Думаю, что, в конечном итоге, будет какой-то компромисс. Или будет серьезный скандал, который приведет к серьезным политическим последствиям», – считает Дмитрий Марунич.

Политолог Александр Степанюк не видит перспектив решения проблемы.

«К сожалению, у нас газ является политическим продуктом, и подобная чрезвычайная ситуация связана с тем, что Украина в 2020 году обязалась МВФ поставлять газ, в том числе населению по импортному паритету. Сейчас он в Украине выражается рыночными ценами по 30-35 грн за один куб. Понятно, что у теплокоммунэнерго и других теплопоставляющих предприятий таких денег нет, чтобы закупить. Речь идет не о том, что нет физически газа, а о том, что области не могут позволить себе его фактически купить и начать отопительный сезон. Поэтому три области объявили чрезвычайное положение. На прошлой неделе мэр Киева Кличко обвинил правительство и премьер-министра в том, что он не выполняет меморандум между правительством и местными органами власти. Заявил, что правительство не предусмотрело компенсации, чтобы удерживать цены на газ для коммунального сектора за уровне 12 гривен за куб. Нет механизма, чтобы из рыночной цены сделать цену специально для населения и начать отопительный сезон. Если в Киеве Кличко обещает решить эту проблему просто, за счет местного бюджета, то в регионах таких денег просто нет. Отопительный сезон в регионах под угрозой срыва. Про Киев хотя тоже можно сказать, что, как минимум неделю в городе стоит погода, которая требует отопления, но оно не включается. И перспективы включения тоже непонятны», – сказал эксперт.

Политолог Сергей Белашко прогнозирует отключение пользователей в ряде регионов.

«Будут отключать пользователей. Давление в трубе упадет настолько, что к газу могут быть подсоединены только те пользователи, которые находятся недалеко от магистрали. А по селам газ просто будет не доходить. Ну или будут его как-то докачивать, соответственно, снижая качество теплоносителя. Газ формально и будет, но нагреваться это все будет гораздо меньше положенных нормативов», – сказал Сергей Белашко.

Сейчас регионы угодили в сложную поравовую коллизию, отмечает эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

«Регионы объявили о чрезвычайном положении, потому что у них разорвались все контракты, которые были заключены бюджетниками с частными компаниями. Им нужно переконтрактоваться. Чтобы это сделать, нужны правовые основания. Плюс мэры страхуются, им нужно было принять такое решение. Дальше они должны заключить контракты с Нафтогазом в логике меморандума, который был подписан для бюджетов и разблокировать начало отопительного сезона. Было заявлено, что к 15 октября весь этот процесс должен пройти оперативно. Что будет после этого – пока сложно прогнозировать», – сказал Землянский.

По словам политолога Руслана Бортника, под угрозой находятся медучреждения и объекты образования.

«Сейчас мяч на стороне правительства, оно должно выделить дополнительные ресурсы регионам для компенсации стоимости возросших тарифов. Иначе бюджетная сфера, медицина и образование будут поставлены на грань закрытия», – сказал в комментарии директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.