Газовые переговоры: Москва говорит о конструктиве, порохоботы вопят о «зраде»

19.09.2019, Брюссель, Киев, Владимир Гладков

Трехсторонние консультации в Брюсселе по вопросу поставок газа из России на Украину в следующем году впервые за долгое время прошли конструктивно и «в рабочем порядке».

Об этом по итогам переговоров сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных, касающихся, в первую очередь, поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос, чтобы говорить о транзите газа и тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года.

Мы также обсудили вопрос, касающийся регулирования взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты Стокгольмским судом. Чтобы до 1 января 2020 года мы еще раз обозначили позицию, необходимо урегулировать по нулевому варианту в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства и апелляционные рассмотрения будут идти еще долгое время», – сказал глава энергетического ведомства.

При этом министр отметил, что украинская сторона также «взяла в работу» предложение о прямых поставках газа из РФ на территорию Украины, однако окончательные решения о возможном отказе от реверсной системы поставок, объемах и тарифах будут приниматься в ходе коммерческих переговоров между компаниями-операторами.

В это же время на собранной в Киеве пресс-конференции президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар заявил, что двусторонние газовые переговоры с Россией и прямые закупки у «Газпрома» – две «красные линии», которые Украина не имеет права переступать.

«Сегодняшняя встреча, которая должна пройти в Брюсселе, в трёхстороннем формате по газовым переговорам, в значительной мере будет индикативной. Безусловно, российская сторона будет демонстрировать определённый «конструктивизм»…, предлагая так называемые компромиссы начать с чистого листа – и здесь будут интересны итоги этих переговоров, которые, на мой взгляд, не должны свестись к тому, как говорят западные партнёры, что «приветствуют двусторонние украинско-российские переговоры, где на высоком уровне будут решены все вопросы».

На мой взгляд, если возьмём газовый формат – никаких двусторонних переговоров до тех пор, пока «Газпром» не заплатит «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов арбитража, никаких переговоров о прямых закупках российского газа – то, что сейчас, предлагая, навязывает «Газпром» и его лобби здесь до тех пор, пока продолжается оккупация украинских территорий. Никаких прямых закупок!

Это две чёткие красные линии для возможных двусторонних газовых отношений, потому что кто-то, я смотрю, считает их вполне возможными, и будут нас подталкивать как с востока, так и с запада – имеются в виду европейские партнёры», – заявил Гончар.