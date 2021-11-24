Газовый аналитик: Сербия поступает куда мудрее Молдовы

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«Газпром», скорее всего, снизит цену на газ для Сербии как транзитера российского «голубого топлива». Она будет колебаться в пределах от 200 до 350 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия ведет себя гораздо мудрее Молдовы. Если Кишинев присылал в Москву торговаться вице-премьеров, но при этом первые лица от России всячески открещивались и что-то требовали, то Сербия классически разыгрывает карту братских народов. Вучич заявлял, что рассчитывает на самую низкую цену в Европе. Чуть ли не дешевле Германии. Он мудро себя ведет, понимая что может быть указание «Газпрому» пойти на уступки. Ту же самую нефтяную привязку дать и сделать цену более комфортной для Сербии», – отметил эксперт.

«Оправданием низкой цены для Сербии может стать то, что теперь она стала страной-транзитером российского газа. Раньше всегда «Газпром» транзитерам предоставлял скидки. Сербия показала себя последовательной страной. С этого года транзит «Турецкого потока» в Венгрию идет через нее. Газопровод достроен», – сказал Юшков.

Он уверен, что цена на газ для Сербии будет ниже рынка, но предполагает, что взамен России потребует какие-то политические уступки.

«Я думаю, что в коридоре от 200 до 350 долларов за тысячу кубов. Может быть дадут формулу, как раньше была у Молдавии: летом больше привязываемся к споту, замой – к нефти. Может, каждый год будет заключаться дополнительное соглашения с фиксированной ценой. Все это будет оправдываться тем, что Сербия рассматривает вариант вступления в ЕАЭС», – добавил аналитик.

Завтра в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича. Накануне в интервью Владимиру Соловьеву сербский лидер признался, что главным на них будет вопрос цены на газ.