Газовый Армагеддон: Украинцев ждет очередной удар по кошелькам

16.09.2021 12:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Рост цен на газ, который стремительными темпами происходит на топливных рынках, в очередной раз больно ударит по карманам украинцев, которые и так едва справляются с коммунальными платежами.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Синельникова, Украина будет вынуждена закупать газ у посредников по ценам выше рыночных.

«Естественно, меньше, чем до 750-780, я думаю, цена не упадет. Для Украины это означает полную катастрофу. Это означает, что ей придется покупать газ у Словакии по рыночной цене. Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом», – сказал журналист.

«Это означает, что еще больше повысят платежки коммунальные, хотя народ и так уже плачет, стонет и называет все это тарифным геноцидом. То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины», – прогнозирует Синельников.