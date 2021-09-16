Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.09.2021 12:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Просмотров:

Газовый Армагеддон: Украинцев ждет очередной удар по кошелькам

Новости УкраиныРост цен на газ, который стремительными темпами происходит на топливных рынках, в очередной раз...

Рост цен на газ, который стремительными темпами происходит на топливных рынках, в очередной раз больно ударит по карманам украинцев, которые и так едва справляются с коммунальными платежами.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Синельникова, Украина будет вынуждена закупать газ у посредников по ценам выше рыночных.

«Естественно, меньше, чем до 750-780, я думаю, цена не упадет. Для Украины это означает полную катастрофу. Это означает, что ей придется покупать газ у Словакии по рыночной цене. Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом», – сказал журналист.

«Это означает, что еще больше повысят платежки коммунальные, хотя народ и так уже плачет, стонет и называет все это тарифным геноцидом. То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины», – прогнозирует Синельников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть