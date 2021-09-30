Газовый коллапс Украины на примере умирающей Одессы

30.09.2021 23:58 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Немецкие фашисты убивали людей с помощью газа. Украинские фашисты заставляют за это еще и платить.

Итак, робкую надежду на то, что правительство Украины спохватится и спасет парализованный из-за газовых долгов Одесский припортовый завод, засосало в черную дыру. Как и все тут.

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Итог: три тысячи сотрудников, оставшихся без работы, грозящее региону экологическое бедствие, к которому может привести простой мощностей, крах химической промышленности… И да, кстати — жизненно необходимого кислорода, который в условиях COVID-пандемии поставлял в больницы разоренный политикой государства завод, тоже не будет. Слава Украине!

На самом деле, в Одессе не хухры-мухры — в Одессе целая комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности трудится. В поте лица. И даже объявила ситуацию на заводе чрезвычайной, требующей срочного разрешения. Только оказалось, что не на припортовом, а на нефтеперерабатывающем, который остановился… трам-пам-пам — еще в 2014 году! Как и все тут.

Надо же, какая скорость реакции — чиновникам понадобилось семь лет простоя, чтобы «экстренно» отреагировать на ситуацию!

Но сама история уничтожения Одесского нефтеперерабатывающего завода поразительно напоминает происходящее с припортовым. По словам эксперта на рынке производства нефтепродуктов Геннадия Гуцу, «на территории завода сконцентрировано очень много взрывоопасных и пожароопасных остатков нефтепродуктов.

Практически во всех заводских резервуарах, в трубопроводах, в технологическом оборудовании есть остатки, которые вступили в реакцию и представляют собой массу, имеющую возможность самовозгораться. Отдельную опасность представляет и газовое хозяйство, в резервуары которого сливался сжиженный газ. Все это может вспыхнуть и привести к непоправимым экологическим и техногенным последствиям».

Конфисковав НПЗ «у беглого российского олигарха Курченко» (как представляют ситуацию в украинских СМИ) в пользу государства, государство не знает, что с этим заводом делать. Классическое «сам не гам и другим не дам», ведь «выморочное», разрушенное за годы простоя производство без правоустанавливающих документов (даже отобрать по уму не могут), покупать и восстанавливать никто не будет. И все по той же причине — с существующими газовыми тарифами вложения никогда уже не окупят себя.

Таким образом, вместо двух золотых жил имеем бомбы замедленного действия, которые могут бабахнуть в любой момент. Как и все тут.

И ведь речь идет о производствах-монстрах, стратегически важных объектах, в конце концов! Они были построены в СССР, естественно; модернизированы при «Кучме гэть!» и уничтожены при «райских кущах», повсеместно расцветших после революции «гидности».

Что ОПЗ, что НПЗ — на одних только их мощностях какая-нибудь европейская страна могла бы жить и процветать, а «гидни» люди взяли и уничтожили. Что же до остальных предприятий, поменьше… Вы правильно поняли — они уже давно в сырой земельке. Да и та – продана. Как и все тут.

А что касается «каких-то людишек», на шеях которых также затягивается газовая удавка, то в городе продолжаются митинги против организованной преступной группировки «Одессагаз». Мало того, что в массе горожане не способны платить по существующим тарифам, так газовщики еще и добавляют им суммы задолженностей «с потолка» и даже не скрывают, что работают с коллекторами, денно и нощно терроризируя «должников».

Сами же перекрывают газ, но продолжают присылать платежки, требуют деньги за транспортировку газа по советским трубам, пугая судами и отчуждением жилья. Руин вот этих, лачуг, недобитое население собрались лишать!

Но тут, как с заводами — разорить, получить бумажку о банкротстве и бросить. А если нет денежной выгоды, то что это? А я отвечу — геноцид. Осталось лишь совместить базу должников за газ со списком «Миротворец», чтобы не заморачиваться – и истреблять людей за раз сотнями. Как, собственно, и поступают фашисты, заслуживающие одного — виселицы.