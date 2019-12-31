Газовый контракт подписан: Украина заявляет о большом успехе

31.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина и Россия все-таки подписали новый газовый контракт взамен действовавшего соглашения, срок действия которого заканчивался 1 января в 9 часов утра.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», – отрапортовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что договор подписывался дистанционно. Витренко подписал бумагу в Вене, а глава «Газпрома» Алексей Миллер в Санкт-Петербурге.

«Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракт в одом месте, но мне для подписания нужны были соглашения правления и наблюдательного совета «Нафтогаза», а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать уже это по очереди и дистанционно», – объяснил Витренко.

По его словам, новое соглашение подписано по принципу «качай или плати» на 5 лет (принцип, согласно которому должна быть произведена полная оплата даже в случае отказа со стороны заказчика от поставок).

«Отмечу, что это в первый раз в истории Украины, когда «Газпром» заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати». До этого времени только закупки газа в «Газпроме» покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России принципом «бери или плати», – подчеркнул Витренко.

«Также уточню, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, что называли наши международные партнеры как вариант, который они попробуют обеспечить для Украины, и на который мы должны согласиться. Гарантированные объемы – это минимум, а не максимум, которого мы ожидаем. При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу», – добавил он.

Интересно, что при этом Витренко признает, что ситуация для Киева в случае новой газовой войны была рискованной.

«Еще недавно наиболее вероятным сценарием было полное прекращение транзита с 1го января 2020 года. Например, по расчетам Оксфордского Института Энергетических Исследований, Газпрому не хватало совсем немного, чтобы обходиться без транзита через Украину даже без Северного потока-2. Этот дефицит мощностей Газпром перекрыл бы за счет хранилищ газа в Европе и поставок сжиженного газа с терминала на Ямале», – указывает украинский топ-менеджер.

При этом, как следует из заявления Витренко, Украине в ходе переговоров получить от «Газпрома» не только 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. «Нам удалось защитить Украину от штрафа по положениям контракта «бери или плати», который превышал бы 80 млрд долларов», – сообщает руководитель «Нафтогаза».