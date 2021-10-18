Газовый «ковид», или как антироссийские демарши Санду довели Молдову до цугундера

18.10.2021 16:58 (Мск), Кишинев, Владимир Букарский

Прозападная власть поставила Молдову на грань энергетического коллапса. Страна фактически полностью осталась без природного газа. На фоне газового кризиса в Молдове объявлен режим повышенной готовности. На фоне безудержного роста цен на горючее в Молдове массово закрываются газовые АЗС. В частности, перестала работать последняя газовая автозаправка на территории Гагаузии. Без топлива остались все автомобили, работающие на метане, в том числе рейсовые автобусы.

Предприятие «Молдова-газ» обратилось к конечным потребителям с просьбой «проявить понимание» и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа. От бытовых потребителей просят «ограничить использование природного газа для приготовления/разогрева пищи и воды», а также «отключать на ночь приборы, работающие на газе».

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Об опасности подобной ситуации политики и эксперты предостерегали как в ходе двух прошедших предвыборных кампаний, так и в течение последних месяцев. О том, что «подарков не будет», открыто предупредил специальный посланник президента России Дмитрий Козак в ходе его встречи в Кишинёве с президентом Майей Санду.

«Я ранее предупреждал правительство, что оно должно заняться вопросом природного газа после победы Майи Санду на президентских выборах. Даже если Москва понимает, что проевропейские силы растут, она знает, что Кишиневу нужна Россия больше, чем России нужна Молдова», – отмечает политический аналитик Денис Ченушэ, известный своими прозападными взглядами.

Однако молдавская власть предостережениям не вняла, устроив целый ряд антироссийских демаршей: участие Майи Санду в дебильном антироссийском шабаше (оценка высокопоставленных лиц России) под названием «Крымская платформа», предоставление трибуны Владимиру Зеленскому для антироссийских речей в ходе празднования Дня независимости Молдовы в Кишинёве, озвучивание требования вывода российских войск из Приднестровья с трибуны генассамблеи ООН, критическая ситуация с приднестровскими автомобильными номерами, и наконец, демонстративная депортация российского военнослужащего-миротворца из кишинёвского аэропорта.

Руководство Молдовы не вняло предостережениям о том, что контракт Молдовы с «Газпромом» истекает 1 октября 2021 года. В Кишинёве напрасно понадеялись на то, что контракт будет автоматически продлён, как это происходило все предыдущие годы. Начиная с 1 октября, Молдова платит за газ спотовую цену в 790 долларов – это в 4-5 раз дороже цены прошлого года. Как острят некоторые блогеры, это цена «взвешенных равноправных отношений, а не поклонов перед Москвой», о чём говорила Майя Санду и депутаты от её партии «Действие и солидарность». На таких условиях Молдова не может заключать новый контракт с «Газпромом» – на это нет денег в бюджете страны.

Предсказуемым провалом завершился визит вице-премьера Молдовы Андрея Спыну в Санкт-Петербург. Ему отказал в приёме глава «Газпрома» Алексей Миллер – пришлось довольствовать лишь встречей с его заместителем Еленой Бурмистровой. Цену на газ сбить не получилось.

В руководстве Молдове принялись рассуждать об альтернативных маршрутах доставки газа в страну. Однако качать газ в Молдову можно только через Румынию либо Украину. Это будет тот же самый российский газ, только по ещё более дорогой цене. Политический обозреватель и блоггер Октавиан Раку пишет:

«Импортировать газ из Румынии сложно. Всем не хватит. Перекрыть газ Приднестровью – лишимся электроэнергии. 85% электричества мы импортируем из Кучурганской ГРЭС на территории Приднестровья. Купить у Украины – тоже через Кучурган придётся. Цугцванг, короче».

И в этот цугцванг прозападная Молдова загнала себя сама.

Столь же абсурдна идея визита Спыну в Варшаву с целью просить газ у Польши, которая сама покупает у России десятки миллиардов кубометров газа в год. У Польши с Молдовой нет общей границы, так что газ всё равно придётся качать либо через Украину, либо через Венгрию и Румынию.

Наиболее разумным и здравомыслящим выходом из положения был бы визит Майи Санду в Москву и переговоры о поставках газа на уровне президентов двух стран. Но, понимая абсолютную несамостоятельность молдавского президента и её зависимость от коллективного Запада, на этот вариант у рядовых молдавских потребителей газа надежд мало. Об этом заявил сам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, «США всячески торпедируют российско-молдавские отношения и прямо запрещают Кишиневу контакты с Москвой».

Более того, некоторые молдавские «говорящие головы» открыто говорят: вымерзнем, но не сдадимся Москве. В частности, бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе отмечает:

«У Молдовы есть два варианта: либо де-факто отказаться от идеи европейской интеграции (какой бы иллюзорной она ни была), либо от унизительного повиновения Москве и от «согласования» внешней политики с Кремлем».

По его словам, второй вариант – самый сложный и болезненный: покупать газ по рыночной цене («диверсификация источников поставок по литовской модели»). Но, в то же время, именно такой вариант предпочитает нынешний политический класс Молдовы:

«Только так мы избавимся от шантажа и давления, получим необходимую внутреннюю и внешнюю независимость. Конечно, это будет означать, что мы будем платить больше. Даже если мы рискуем замерзнуть зимой. Но все в этом мире имеет свою цену. Если мы хотим избавиться от этой петли энергетического шантажа, которая длится более трех десятилетий, эта цена должна быть заплачена. Другого пути нет».

Подобный вариант означает, что молдаване вернутся к стародавним вариантам обогрева зимой. В частности, будут массово вырубать молдавские леса. И в первую очередь, пострадает национальный лесной заповедник «Кодры». Другой вариант – использование для отопления кизяка (высушенного навоза).

Молдавский публицист Дмитрий Чубашенко назвал политику президента Майи Санду в области энергетики «газовым ковидом»:

«Она бросила на произвол судьбы сотни тысяч домохозяйств и всю экономику, заняв страусиную позицию в переговорах о поставках природного газа из России. Ей безразлично, какой будет цена на газ. Своими безразличием, бездеятельностью, бездушием Санду обрекает людей на холод и на еще большую бедность. Но ей все равно».

Нам, в свою очередь, придётся посочувствовать молдавскому народу, сделавшему свой осознанный выбор и вынужденному платить подлинную цену евроинтеграции. Жаль, что эту цену будут платить жители Молдовы, включая целые регионы, которые не голосовали за Санду и её команду «реформаторов».