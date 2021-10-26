Газовый кризис как план по удушению Приднестровья. Что спрятано под ковром молдавской политики

26.10.2021 10:40 (Мск), Тирасполь, София Русу

Наблюдатели внимательно следят за газовым кризисом, который разгорается в Молдове. Информация о сложных переговорах Кишинева и Москвы по поставкам газа довольно скупа.

Судя по публикациям в молдавских русскоязычных СМИ и телеграм-каналах, правое правительство проявляет в сфере энергетики чудеса непрофессионализма, низкой компетенции и самодурства. Руководство страны ведет себя, на первый взгляд, странно: ищет газ в Польше и Румынии, на Украине и в Болгарии, в Брюсселе и Вене. В Россию едет в последнюю очередь и отказывается от весьма сносных условий, лучше которых не предложит никто. Россия при этом пошла на значительные уступки по сравнению с тем, что предлагалось месяц назад. Сейчас условия начали ухудшаться. Все идет к тому, что непомерные требования Молдовы сорвут диалог и с 1 декабря поставки газа прекратятся. Молдова станет покупать газ по завышенной цене у альтернативных поставщиков.

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О том, каковы истинные причины газового кризиса и возможные дальнейшие сценарии развития событий в Молдове и Приднестровье, попытались разобраться эксперты с обоих берегов Днестра в ходе дискуссионного клуба «100 дней после триумфа правых в Молдове: кризис завершен, да здравствует кризис?». Мероприятие в онлайн-режиме провел Институт социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь).

Исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский объясняет, что руководство Молдовы подотчетно Западу и действует строго по его указаниям. Эксперт, близкий к ПСРМ, напомнил, что «социалисты предсказали все, что будет в случае победы Майи Санду и партии PAS: и что Санду зависима от Брюсселя и Бухареста, и что она поведет курс на полный разрыв с Россией, и что конфликт с РФ повлияет на газовую цену для Молдовы, и что партия Санду – это партия войны, которая обязательно добьется эскалации отношений с Приднестровьем, и что будет ратифицирована антихристианская Стамбульская конвенция, легитимизующая половые извращения».

Что касается газа, здесь действует стратегия Запада по полному «отключению» Восточной Европы от России, по формированию «санитарного кордона» – с этой целью развивается тема так называемой энергетической независимости, говорит эксперт. На этом фоне, напоминает он, была высказана позиция Москвы – ее озвучил в августе на встрече с Майей Санду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак: подарков Молдове больше не будет.

«С визитом Козака в Кишинев Молдове был дан последний шанс на относительную лояльность. Никто в Москве не настаивал на том, что Молдова должна отказаться от проевропейской риторики. Надо было лишь не участвовать в «Крымской платформе», которую Медведев назвал дебильной, а глава МИД РФ Лавров – антироссийским шабашем. Санду упустила этот шанс… «Газпром» сейчас использует нынешнюю ситуацию, рыночную конъюнктуру для давления на европейских потребителей, и у нас нет оснований рассчитывать, что удастся договориться [на льготных условиях]. Нынешняя власть в Молдове – полностью в фарватере Запада, и решения о том, какой будет газовая политика Молдовы, будут приниматься не в Кишиневе и даже не в Бухаресте или Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине», – заявил Букарский.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников не склонен говорить о низкой эффективности молдавских переговорщиков по газу – напротив, считает он, в молдавском правительстве находятся люди вполне компетентные и способные вести диалог. Более того, они исполняют весьма хитроумный план, говорит эксперт.

«По моему убеждению, эти люди осознанно ведут к переделу энергетических потоков в нашем регионе, – пояснил Шорников. – Газ должен поступать не с Востока – через Приднестровье, а с Запада. Приднестровье должно покупать газ в Молдове и, вероятно, по завышенной цене, оплачивая услуги, в том числе молдавских фирм-посредников вроде «Энергокома». В итоге этой операции Молдова получает целый спектр стратегических выгод.

Во-первых, Тирасполь лишается возможности перекрыть газовый вентиль в случае молдавской военной операции против Приднестровья, как это было, например, в июне 1992 года (газ тогда перекрыли после нападения молдавских силовиков на город Бендеры). Такой операции, уверен, Кишиневу проводить не понадобится, но этот козырь у Тирасполя выбьют. Во-вторых, Приднестровье лишается значительной части своих валютных доходов от поставок электричества в Молдову (ее вырабатывает расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС). Производство электричества становится низкорентабельным, а покупать можно и в других странах.

В итоге Молдова сможет полностью контролировать энергетику Приднестровья. А какие минусы у этой политики? С точки зрения правых, их попросту нет. Население начнет оплачивать завышенные тарифы за тепло и за электричество. Да, могут быть политические издержки, снизиться рейтинг – но впереди еще 3-3,5 года, а там правые планируют провернуть великие дела, которые перечеркнут созданные ими неудобства», – отмечает Шорников.

Великие дела – это решение приднестровского вопроса по молдавскому сценарию, завершение миротворческой операции в регионе, свертывание российского военного присутствия и регистрация Молдовы в качестве кандидата на членство в ЕС, говорит эксперт. С такими результатами, утверждает он, Майя Санду и пропрезидентская партия PAS планируют подойти к следующему электоральному циклу.

«Кишинев накопил достаточно широкий арсенал средств давления на Тирасполь: совместные молдо-украинские таможенно-пограничные посты на приднестровской границе дают возможность Молдове полностью контролировать импортно-экспортные операции Приднестровья и перемещение людей. Энергетика может стать недостающей частью пазла, чтобы «выкатить» Тирасполю проект урегулирования, от которого он уже не сможет отказаться. И это дело, скорее всего, уже 2022 года. А сейчас вице-премьер РМ Влад Кульминский выступает с критикой формата «5+2», в рамках которого пока невозможно приступить к обсуждению политических вопросов.

Тут важно подчеркнуть, что решение приднестровского вопроса для Кишинева не самоцель. Это решение может быть формальным. Молдове важно, чтобы оно дало основания считать конфликт окончательно урегулированным, чтобы у российских миротворцев не осталось правовых оснований для продолжения миссии», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что люди, которые сегодня находятся у власти в Молдове, имеют определенную программу действий, спущенную Вашингтоном и Брюсселем, который и наделил команду Санду полнотой власти.

«Да, эти люди не имеют хорошего опыта государственного управления, отсюда и топорная работа во всем. Но в целом они движутся по графику. Спрашивается, почему нельзя было подождать с приднестровскими автомобильными номерами до 10 января 2022 года? И это притом, что Козаку пообещали не блокировать Приднестровье. Значит, у них зафиксирован железный дедлайн, перенести который они не в состоянии. Незаключение газового контракта – из той же оперы. Тонкость проводимой операции должна состоять в том, чтобы представить Россию в неприглядном свете. Молдова должна выглядеть пострадавшей от «российского произвола». Это должно сначала оправдать перед населением рост тарифов, а затем создать условия для развертывания антироссийской пропаганды и подходящий фон для давления на Приднестровье», – прогнозирует Шорников.

Историк, политолог Зураб Тодуа не исключает, что вокруг газовой проблемы идут политические игры, подоплека которых в том, что на этом «просто кто-то хочет заработать – отобрать эту жилу у предприятия «Молдова-газ» и отдать другим фирмам».

«Никакого «другого газа», «газа из альтернативных источников», кроме российского, в Европе нет, и народ вскоре поймет суть этих игр», – говорит Тодуа.

По мнению политолога Александра Кориненко, жители Молдовы не будут молча взирать на происходящее – неизбежный рост тарифов, а значит и уровня бедности. По словам эксперта, потенциал сопротивления в стране не исчерпан – это показали и протесты в поддержку отстраненного Генпрокурора Александра Стояногло, и народная акция у потушенного Вечного огня.

«Майя Санду должна понимать, что если мы зимой не будем греться в своих домах, то мы будем греться у горящих покрышек на площади», – заявил Кориненко.

Он говорит, что Запад пытается сделать Молдову мальчиком для битья – ее сейчас пытаются выдвинуть на позиции, где находились ранее Польша, Румыния, Прибалтика, которые провоцировали Россию и «за это получали по шапке». Сейчас же «по шапке» получает Молдова – так было, например, в ходе встречи спикера парламента РМ Игоря Гросу с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, которая прямо заявила о претензиях к Молдове по поводу «Крымской платформы».

«Хотелось бы от Майи Санду услышать какие-то пояснения. Все понимают, что именно Санду ждут в Москве, и когда туда едет договариваться по газу человек в ранге вице-премьера, это, как говорится, не по Сеньке шапка. С господином Миллером встречался Андрей Спыну, а ехать туда должна была как минимум премьер Наталья Гаврилица. Ну а госпожа Санду «наговорила» уже на такие цены по газу, что Россия и не скрывает, что мы должны расплачиваться и за участие в «Крымской платформе», и за подписание Батумской декларации, и за многое другое», – сказал эксперт.