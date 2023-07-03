Газпром и ВКонтакте устроили пляски с иноагентом Моргенштерном в Питере

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Видео с рэпером-иноагентом Моргенштерном было продемонстрировано в Санкт-Петербурге на концерте в парке 300-летия Санкт-Петербурга в рамках VK-феста.

Генеральным спонсором мероприятия выступал «Газпром», недавно купивший социальную сеть «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео Моргенштерна было частью концертного номера певца Элджея, ранее штрафовавшегося за пропаганду наркотиков.

Новость возмутила патриотическую общественность.

«И снова Моргенштерн. Его в дверь, а он в окно?», – написал в своем тг-канале сенатор РФ Алексей Пушков.

«А это нормально, что «наша соцсеть» продвигает не наш контент и не наших людей?», – вопрошает корреспондент RT константин Придыбайло.

«ВК, удачи вам! Больше для меня этой соцсети не существует. Иноагент Моргеннштерн на больших экранах. Не так давно в Риге он говорил о том, что это его последние концерты в Европе. А стало быть, скоро ждём в России. С тремя шестёрками на лбу, с песнями о наркоте и шлюхах. Но! Если заплатят, то он споёт о скрепах и патриотизме. В принципе, всё абсолютно закономерно и предсказуемо», – возмущается журналист Михаил Шахназаров.

Продюсеры Моргенштерна уверяют, что он не собирается в Россию и ведет концерты за рубежом. Но сам рэпер похвастался в соцсетях крупным контрактом с новой компанией, конкурент которой «перестал работать по всей стане». Очевидно, имеется в виду Россия. Моргенштерн обещает подписчикам, что они все скоро узнают о его спонсоре.