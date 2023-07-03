Газпром и ВКонтакте устроили пляски с иноагентом Моргенштерном в Питере

Елена Острякова .  
03.07.2023 20:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 847
 
Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Видео с рэпером-иноагентом Моргенштерном было продемонстрировано в Санкт-Петербурге на концерте в парке 300-летия Санкт-Петербурга в рамках VK-феста.

Генеральным спонсором мероприятия выступал «Газпром», недавно купивший социальную сеть «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видео с рэпером-иноагентом Моргенштерном было продемонстрировано в Санкт-Петербурге на концерте в парке 300-летия Санкт-Петербурга...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Видео Моргенштерна было частью концертного номера певца Элджея, ранее штрафовавшегося за пропаганду наркотиков.

Новость возмутила патриотическую общественность.

«И снова Моргенштерн. Его в дверь, а он в окно?», – написал в своем тг-канале сенатор РФ Алексей Пушков.

«А это нормально, что «наша соцсеть» продвигает не наш контент и не наших людей?», – вопрошает корреспондент RT константин Придыбайло.

«ВК, удачи вам! Больше для меня этой соцсети не существует. Иноагент Моргеннштерн на больших экранах. Не так давно в Риге он говорил о том, что это его последние концерты в Европе. А стало быть, скоро ждём в России. С тремя шестёрками на лбу, с песнями о наркоте и шлюхах. Но! Если заплатят, то он споёт о скрепах и патриотизме. В принципе, всё абсолютно закономерно и предсказуемо», – возмущается журналист Михаил Шахназаров.

Продюсеры Моргенштерна уверяют, что он не собирается в Россию и ведет концерты за рубежом. Но сам рэпер похвастался в соцсетях крупным контрактом с новой компанией, конкурент которой «перестал работать по всей стане». Очевидно, имеется в виду Россия. Моргенштерн обещает подписчикам, что они все скоро узнают о его спонсоре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть