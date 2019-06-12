«Газпром» лишает Украину субъектности

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Россия в отношении Украины будет действовать с позиции силы, в том числе в вопросе энергетической политики.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и дальше будет действовать с позиции силы. Сейчас мы видим активизацию Россией энергетического компонента гибридной войны. Визиты в Москву руководителей «Оппоблока», переговоры с Медведевым и Миллером надо воспринимать не так, как оно подается – что ведут переговоры о дешевом газе, о транзите и прочее», – сказал Гончар.

Он полагает, что судить надо не по тому, чего не говорят публично в ходе визитов оппозиционеров в Москву.

«Медведчук сказал, что пока нет сигналов от Зеленского по газовому контракту и что «Газпром» готов вести переговоры с «Оппоблоком». Давайте представим такое в отношении, например, Франции: президент Макрон не готов вести переговоры, не подает никаких сигналов, поэтому «Газпром» готов вести переговоры с Марин Ле Пен, с «Национальным фронтом» о заключении нового контракта. Это – подход российской стороны. Украину пытаются лишить субъектности – с точки зрения «Газпрома» «Нафтогаз» недоговороспособен, поэтому «Газпром» ищет другого партнера. И они разговаривают с Медведчуком и Бойко», – возмутился эксперт.