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14.06.2018
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Россия, Украина, Финансы, Энергетика

“Газпром” лишил “Нафтогаз” главного козыря


Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО “Газпром” и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российский газовый холдинг.

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Отмечается, что ходатайство было подано “Газпромом” 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками “Нафтогаза” до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

“Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК “Нафтогаз Украины”, в том числе оснований для попыток ареста активов “Газпрома” за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано “Газпромом” при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах”, – говорится в сообщении.

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