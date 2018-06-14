14.06.2018

4 287 просмотров

“Газпром” лишил “Нафтогаз” главного козыря

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО “Газпром” и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины” в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российский газовый холдинг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отмечается, что ходатайство было подано “Газпромом” 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками “Нафтогаза” до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

“Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК “Нафтогаз Украины”, в том числе оснований для попыток ареста активов “Газпрома” за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано “Газпромом” при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах”, – говорится в сообщении.