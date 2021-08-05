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05.08.2021, Киев , Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
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«Газпром мастерски развеял пургу Зеленского о международной коалиции против СП-2» – бывший «слуга народа»

Новости УкраиныЕвропейские «партнеры» могут сколько угодно петь о «поддержке» Украины, но поддерживать её они готовы...

Европейские «партнеры» могут сколько угодно петь о «поддержке» Украины, но поддерживать её они готовы только в тёплых квартирах.

Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Антон Поляков, которого исключили из «слуг народа» в 2019 году за отказ голосовать по законопроектам, относительно которых было общее решение фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что, несмотря на договорённость ФРГ и США не вводить новых санкций против «Северного потока-2», цены на газ только возросли.

«В конце июля «Газпром» сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в собственные европейские газовые хранилища, а из Хайдаху начал отбор газа, что для этого времени года очень необычно.

2 августа «Газпром» не стал бронировать на четвертый квартал транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через нашу Украину», – написал депутат.

Он обратил внимание, что всё это происходит на фоне 20-процентного снижения поставок газа в Европу, по сравнению с прошлым годом, поскольку основные производители предпочитают сейчас поставлять в Азию, где цены на газ, в частности из-за жары и большого спроса на электроэнергию для кондиционирования воздуха , взлетели выше европейских.



«Никто в Европе, а уж тем более в Украине не в состоянии остановить «СП-2». Он будет запущен и станет важным рычагом воздействия на Европу со стороны России», – констатировал Поляков.

Также он подчеркнул, что все заявления Зеленского и его рупоров о том, что газопровод будет остановлен, «мастерски обесцениваются представителями «Газпрома».

«Российский бизнес-гигант просто искусственно создаёт дефицит голубого топлива на рынке, предостерегая страны ЕС от необдуманных шагов. Наши европейские «партнеры» могут сколько угодно петь о «поддержке» Украины, но поддерживать её они готовы только в тёплых квартирах.

К тому же, ЕС и самому выгодно перепродавать российский газ Украине по заоблачным ценам, поддержка, она ведь такая», – жаловался бывший «слуга народа».

«Давайте, Владимир Александрович, продолжайте и дальше гнать пургу о международной коалиции против СП-2. Последствия ваших шагов простой украинец увидит уже очень скоро: в новых платёжках этой зимой», – предупредил Зеленского Антон Поляков.

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