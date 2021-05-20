«Газпром» мастерски сыграл на рынке, замедляя и ускоряя строительство «Северного потока»

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Российская монополия «Газпром» намеренно не торопилась достраивать трубопровод «Северный поток-2» в прошлом году, когда цены на газ были рекордно низкими.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году было 70 долларов, сейчас 340. Совершенно очевидно, для чего сейчас «Газпром» увеличивает темпы строительства. Понятно, что в прошлом году великолепный вояж вокруг света за 80 дней совершил «Чарский» (судно-трубоукладчик – ред.), который плавал вокруг Африки, наносил дружеские визиты в Новую Зеландию, черти что еще вытворял. Вспомните, что творилось в двадцатом году. В девятнадцатом году, пока не была ясна ситуация с продлением договоров между Украиной и Россией по транзиту, европейские компании впервые в истории залили свои подземные хранилища газа до уровня 99.6%, то есть, «под крышечку». Потом была теплая зима. Потом у нас ковид, ограничительные меры, падение объемов производства, отказ от перелетов и так далее, и так далее. Рухнуло все, что могло рухнуть. Действительно цены доходили до 70 долларов, то есть, ниже себестоимости добычи и транспортировки для «Газпрома». Для чего ему надо было торопиться в прошлом году? Вот сейчас уникальная ситуация: цены в январе и в мае идентичны друг другу. Я думаю, что «Газпром» это устраивает значительно больше, а перспективы окончания уже видны. То есть той же «Фортуне» (судно-трубоукладчик – ред.) остается пройти около 30 км, это совершенно уже не больно. Нормальный расчет», – сказал Марцинкевич.

Ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров допустил наличие на европейском газовом рынке картельного сговора между «Газпромом» и его основными партнерами в преддверии окончания «Северного потока-2». Они сейчас реализуют дорогой газ, не заполняя газохранилища, чтобы закупить дешевый газ из трубопровода ближе к зиме. «Газпром» также не увеличивает объемы поставок в Европу и не бронирует дополнительные мощности в рамках ГТС Украины.