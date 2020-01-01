01.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Россия, Украина, Энергетика
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«Газпром» нанёс Украине стратегическое поражение

Согласившись на выплату 3 миллиардов долларов Украине сейчас, «Газпром» додавил киевских переговорщиков на стратегически невыгодные условия нового контракта на транзит топлива в Европу. Новый контракт предполагает, что ГТС Украины будет загружена лишь на треть своей мощности. Это означает потерю половины прежнего дохода от транзита.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хуже всего то, что мы согласились на то, что нашу «трубу» не будут эксплуатировать надлежащим образом. Пропускания способность нашей системы – 150 млрд куб.м. газа в год. Последние два года мы поставляли 90-100 млрд куб.м. газа. А этими контрактами предусмотрено в следующем году 65 млрд куб.м, а на следующие годы – по 40. То есть наша труба будет загружена от силы на треть.

Даже если повышать тариф, мы потеряем половину прибыли. Если от трех миллиардов отминусовать половину, это потеря 1,5 млрд ежегодно как минимум.

Мы за пять лет потеряем намного больше, чем мы выиграли сегодня в «Газпрома». Поэтому это наше стратегическое поражение», – сказал Бортник.

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