«Газпром» не собирается уступать Украине

19.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

«Газпром» подходит к возобновлению консультаций с Украиной по транзиту газа не в лучшей форме, но это отнюдь не делает российского монополиста более уступчивым.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на собеседников в отрасли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еврокомиссия предлагает заключить новый 10-летний контракт на транзит российского газа через Украины с объемом прокачки в 60 миллиардов кубометров в год, что поддерживает и Украина. «Газпром» предлагал продлить существующий транзитный контракт, но лишь на год.

Накануне переговоров каждая из сторон постаралась укрепить свою позицию.

«Так, правительство Украины после многолетних колебаний одобрило схему отделения украинской газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза» (unbundling), чего от Киева хотели европейские партнеры. Вопреки протестам руководства самого «Нафтогаза», схема предполагает полное разделение — ГТС (в том числе подземные хранилища) передадут на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины», курировать которую будет Минфин, а не Минэнерго. Решение еще должна утвердить Верховная рада. Чтобы оператор смог выполнять свои функции, он должен пройти европейскую сертификацию, на что может потребоваться полгода (по оценкам PwC, который готовил схему). Таким образом, маловероятно, что оператор сможет работать уже с 1 января 2020 года», – отмечается в публикации.

Россия, со своей стороны, постаралась подчеркнуть успешную реализацию проектов газопроводов в обход Украины. Правда, «Северный поток-2» еще не получил разрешения Дании на прокладку, и если оно не будет дано до октября, строительство не удастся завершить в этом году, а мощность первого «Северного потока» теперь вновь ограничена из-за решения Суда ЕС по газопроводу Opal

Эти вопросы решаемы, но «Газпрому» нужно время, а значит, короткий контракт с Украиной.

«Мы были бы готовы обсуждать контракт максимум на пять лет и с объемом не более 30 млрд кубометров в год», – сказал собеседник издания, знакомый с позицией «Газпрома».

В компании по-прежнему рассчитывают, что Дания предоставит разрешение «Северному потоку-2» до конца года.

«Даже если сам газопровод не будет готов к 1 января, наличие разрешения сразу изменит ситуацию», – добавил источник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев и Брюссель готовятся к прекращению транзита российского газа через Украину.