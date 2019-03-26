«Газпром» не строит долгосрочных планов на Украину

26.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Предложение главы “Газпрома” Алексея Миллера продлить транзитный контракт с Украиной и рассмотреть возможность создания газового консорциума по управлению ГТС Украины выглядит более чем странно, учитывая что сейчас сам «Газпром» принудительно разрывает это соглашение через Стокгольмский арбитраж.

Об этом пишет “Коммерсант”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По данным издания, предлагая на встрече в Москве с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком продлить контракт, Миллер имел в виду его структуру (двустороннее соглашение между компаниями) и уровень платы за транзит, тогда как объем транзита должен быть серьезно снижен с текущих 80–90 миллиардов кубометров, а срок действия самого соглашения остается открытым вопросом.

“Краткосрочно «Газпрому» нужна Украина только до вывода газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” на полную мощность, что должно произойти не позднее осени 2022 года. В более долгосрочной перспективе, учитывая перенос центра газодобычи на Ямал и строительство новых ниток северного газотранспортного коридора, украинское направление транспортировки как существенно более длинное обречено экономически проигрывать северному маршруту, об этом неоднократно заявлял Алексей Миллер”, – подчеркивает газета.

Источники издания говорят, что возможное участие «Газпрома» в консорциуме по украинской ГТС, особенно если оно предполагает какие-то инвестиции, выглядит неочевидным.