08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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«Газпром» не знает, с кем вести переговоры о поставках и транзите газа через Украину

Из-за того, что Украина объявила себя частью европейского энергетического сообщества, нет ясности, с кем теперь необходимо вести переговоры о транзите газа в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

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«Украина громогласно объявила о том, что она является частью энергетического сообщества, переходит на европейское законодательство и говорит, что у них теперь тариф будет устанавливать государственный регулятор. Тогда с кем вести переговоры? «Нефтегаз» уже не может отвечать за тарифы. Бежать впереди паровоза в таких условиях опасно», – сказал Медведев.

По его словам, планировалось проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне с участием Еврокомиссии.

«Пока мы не получили никаких уведомлений, но знаем, что украинская сторона предпринимает определенные действия. Состоятся ли эти переговоры, вопрос не к нам.

Объемы транзита будут определяться экономически приемлемыми условиями. Это касается не только уровня тарифов, но и гарантий соблюдения этого тарифа», – сказал Медведев.