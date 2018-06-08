Политнавигатор - Новости России и Украины
08.06.2018, Москва, Елена Острякова
  2 174 просмотров
Россия, Украина, Энергетика

«Газпром» не знает, с кем вести переговоры о поставках и транзите газа через Украину


Из-за того, что Украина объявила себя частью европейского энергетического сообщества, нет ясности, с кем теперь необходимо вести переговоры о транзите газа в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Украина громогласно объявила о том, что она является частью энергетического сообщества, переходит на европейское законодательство и говорит, что у них теперь тариф будет устанавливать государственный регулятор. Тогда с кем вести переговоры? «Нефтегаз» уже не может отвечать за тарифы. Бежать впереди паровоза в таких условиях опасно», – сказал Медведев.

По его словам, планировалось проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне с участием Еврокомиссии.

«Пока мы не получили никаких уведомлений, но знаем, что украинская сторона предпринимает определенные действия. Состоятся ли эти переговоры, вопрос не к нам.
Объемы транзита будут определяться экономически приемлемыми условиями. Это касается не только уровня тарифов, но и гарантий соблюдения этого тарифа», – сказал Медведев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть