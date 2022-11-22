«Газпром» обнаружил «оседание» молдавского газа на Украине – Молдова испугалась

Российский газ, предназначенный для Молдовы, «оседает» на Украине.

Об этом сегодня официально заявили в «Газпроме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа», – говорится в сообщении.

В «Газпроме» предупредили, что если процесс оседания не прекратится до 28 ноября, транзит через Украину сократится.

В «Нафтогазе» Украины поспешили опровергнуть обвинения: «Если коротко: это неправда». Украинская компания объясняет разницу объемов на входе и выходе тем, что Молдова запустила виртуальный реверс, чтобы сделать запасы газа в украинских подземных газохранилищах.

Политолог Александр Носович прогнозирует, что Кишинев не решится обвинять Киев в воровстве, а вместо этого развяжет конфликт в Приднестровье.

«Почему президент Майя Санду молчала по этому поводу? Вероятно, потому что из Газпрома до них давно донесли, что оплаченный газ испаряется на территории Украины, и они решили не дискредитировать публично союзника и “жертву агрессии”. Самый простой и циничный выход молдавский власти из энергокризиса – размораживание конфликта в Приднестровье. Гражданская война, если совсем по-простому», – написал Носович в своем ТГ-канале.

Однако в Кишиневе не стали, как обычно, обвинять Россию, а просто зафиксировали, что в декабре «Газпром» будет поставлять на 56,5% меньше газа. Заявление прозвучало из министерства инфраструктуры. При этом глава «Молдовагаза» Вадим Чебан поспешил возразить, что физические объемы газа не уменьшатся по сравнению с ноябрем. Тогда «Газпром» сократил подачу газа на 30% за неуплату.

Дело в том, что молдавское правительство действительно усиленно делало запасы в украинских ПХГ, но прятало там не свой газ, а приднестровский. После ноябрьского решения «Газпрома» Кишинев «симметрично» сократил подачу в ПМР на 30%. Из 3,9 млн кубов газа, предназначенных для ПМР, Молдова отнимала и прятала на Украине 1,6 млн кубов, и при этом ничего не платила. Правда, проиграл от этой схемы Кишинев, ведь Приднестровье было вынуждено не только остановить свои промышленные предприятия, но и ограничить производство электроэнергии, которую оно подавало на правый берег.

Гордая прозападная республика не стала поддаваться на «шантаж», а принялась закупать электроэнергию в Румынии – в четыре раза дороже. Этот маневр неминуемо отразился на тарифах. Теперь и в Молдове стали закрываться предприятия, но не от энергодефицита, а потому что платить нечем.

«Я всё жду, когда наш исконно-посконно вассальный народ поймет, что, “убегая от энергетической зависимости от России”, он прибежал к “зависимости протянутой руки перед Западом”? Интересно, а барыне (президенту Санду –ред.) не тошно побираться по всем мероприятиям?», – написала тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Через месяц попыток обрести независимость в Кишиневе стали понимать, что без «Газпрома» все-таки не обойтись. Неожиданно был проведен аудит старых долгов. Этот пункт был прописан в контракте прошлого года, но Молдова не провела сверку к маю, как должна была, сославшись на «войну». Российская сторона уже тогда имела все юридические основания разорвать контракт, но терпеливо ждала. В октябре Кишинев вызвал представителей норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, чтобы они честно, по-европейски все посчитали за 800 тыс евро.

Что там случилось, неизвестно, но по странному стечению обстоятельств немецкие эксперты вдруг выяснили, что без приднестровской МГРЭС стране потребуется до полумиллиарда евро в месяц, чтобы обеспечивать себя электроэнергией. Очевидно, такого объема субсидий у ЕС, ранее призывавшего Кишинев к разрыву с Россией, для маленькой страны-кандидата нет. А это значит, нужно восстанавливать отношения с ПМР и «Газпромом».

Видимо поэтому срочный аудит в итоге провела молдавская счетная палата, а не норвежцы с англичанами. Она признала, что Молдова должна «Газпрому» 590 млн долларов (долг накопился с 1999 года). Это на 110 млн меньше, чем насчитали в Москве. При этом молдавская прокуратура усмотрела нарушения в деятельности «Молдовагаза», 50% акций которого принадлежат «Газпрому».

Возможно, с этими обстоятельствами и связано внезапное обнаружение «оседания» на Украине. Конечно, в «Газпроме» видели все нехитрые маневры Кишинева с виртуальным реверсом, ждали, пока там осознают недальновидность своей политики, а теперь хотят дожать до конца. И, судя по всему, у россиян это получится.

А ведь планы у Кишинева были наполеоновские. По странному стечению обстоятельств – именно сегодня была опубликована частная переписка нового министра экономики Молдовы Думитру Алайбы (Сливы со взломанных гаджетов молдавских официальных лиц последнее время публикуются регулярно и развлекают местную публику). Выяснилось, что в октябре Алайба обсуждал с одним из клерков правительства демонстративный выход Молдовы из СНГ в знак протеста против действий «Газпрома». Также готовилось решение молдавского парламента об объявлении России террористической державой.

Удивительно, но молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица дезавуировала планы своего нового министра в телевизионном интервью еще вчера. Она выступила против выхода из Содружества независимых государств.

«Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», – сказала Гаврилица.

Сам же Алайба обвинил во взломе своего гаджета ФСБ. Но время ястребов в Кишиневе, похоже, прошло. Гаврилица готова обратиться за помощью даже к оппозиции, чтобы договориться с Москвой.

«Не понимаю, что мешает оппозиционным политикам вступить в переговоры с “Газпромом” сейчас, если они могут получить лучшую цену», – заявила она.