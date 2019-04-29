Газпром обжаловал арест своих активов в Люксембурге по иску Украины

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

НАК “Нафтогаз Украины” потребовал арестовать задолженность и активы “Газпрома” в Люксембурге, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказано в финансовом отчете “Газпрома” за 2018 год, который был опубликован 29 апреля.

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Российский газовый монополист обжаловал требование украинской компании.

“15 февраля 2019 года НАК “Нафтогаз України” направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (дочерняя фирма “Газпрома”, – ред.) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО “Газпром” в Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО “Газпром” в целях защиты своих прав обратилось в суд города Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс”, – гласит документ.

Напомним, что 28 февраля 2018 года “Нафтогаз” выиграл иск против “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже. В результате двух арбитражных производств “Газпром” должен выплатить “Нафтогазу” компенсацию в размере 2,56 млрд долларов. Также в компании заявляли, что с 1 марта 2018 года на сумму долга российской компании насчитывается пеня. “Газпром” обжаловал эти решения. Слушания по апелляции должны пройти в октябре 2019 года.

Ранее, в “Нафтогазе” заявили, что в случае прекращения транзита газа через Украину компания будет добиваться от “Газпрома” исполнения решения Стокгольмского арбитража.