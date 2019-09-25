«Газпром» отчитали за поддержку антироссийских сил

25.09.2019, Москва, Елена Острякова

Корпорация «Газпром» зачастую поддерживает антироссийские силы в Сербии. Об этом в эфире youtube-канала «Мировая политика» заявил российский балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром там проводит странную политику. Желание откупиться просто фантастическое. Там есть «дочка» Газпромнефти – NIS. Она поддерживает всех, кроме русофилов: либералов-прозападников, проамериканский и пронатовский телеканал. Я не исключаю, что завтра она станет спонсором гей-парада.

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Такое ощущение они пытаются исходить из принципа: «давайте купим наших врагов». Они глупые люди. Завтра придут немцы, послезавтра – американцы, они еще больше предложат. В отличие от русских, они играют в долгую. А умный человек будет брать ото всех, проводя ту политику, которая ему выгодна», – сказал Бондаренко.

Он посетовал на то, что современная Россия «очень рачительно подходит к использованию инвестиционной политики в политических целях».

«Это правильно, исходя из концепции «жить по средствам», мол, экономика диктует политику. А если исходить из того, что нужно играть в долгую и иметь стратегию на 20-30 лет, то тогда нынешняя политика никакую критику не выдерживает. Пока мы ведем себя в отношении Балкан как рачительная европейская держава, чуть меньше Германии, чуть больше Франции. Мы хотим: влиять, присутствовать, чтобы Сербия оставалась нашим союзником?» – задал вопрос Бондаренко.

Он полагает, что концепция «жить по средствам» не подходит для России.

«Российская политика и русская культура – это те вещи, которые требуют гигантских дотаций. Может, они окупятся лет через 100, а может, и не окупятся. Но они создают то пространство, которое мы называем Русским миром. Не игрушечный лубочный, а настоящий.

У нас есть много естественных монополий с сумасшедшими бюджетами. Один звонок из Кремля решит вопрос содержания на многие годы вперед того или иного объекта культуры или политической партии. Мы боимся, что нас обвинят во вмешательстве. Нас обвинят и так обязательно. Поэтому вмешивайтесь в политику, в экономику. Так у нас будет хоть что-то», – сказал Бондаренко.