«Газпром» переиграл команду Зеленского как торгашей на рынке

04.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Команда Владимира Зеленского повела себя как «торгаши» на рынке, заключив выгодный Москве договор по транзиту газа. Украинские переговорщики решили согласиться на получение от «Газпрома» трех миллиардов долларов, учитывая «дыру» в бюджете, хотя в перспективе могли получить благодаря решениям западных судов куда больше.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил блогер, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Петрова, Украине нужно было «дожимать» Россию, которая не успела достроить обходной газопровод «Северный поток-2», и по-прежнему зависит от украинской ГТС.

«На газовых переговорах у нас были очень сильные позиции, и как по мне, нужно было дожимать. Параллельно с тем, что Америка ввела санкции в отношении «Северного потока-2». Когда он будет достроен – теперь вопрос.

И на переговорах, скорее всего, исходя из того, что была дыра в бюджете, наше правительство и пошло на уступки, чтобы взять сегодня три миллиарда долларов и пожертвовать 17-ю миллиардами, которые когда-то, возможно, нам кто-то даст.

Это позиция торгашей, но это не позиция государственных деятелей. Потому что газотранспортная система – это наш козырь, и Россия никуда не денется, она будет вынуждена договариваться и транспортировать газ в Европу, потому что – либо отапливать им тундру.

Здесь нужно было дожимать, но, к сожалению, что сделано, то сделано», – заявил Петров.