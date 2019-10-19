«Газпром» пообещал Молдове газ, даже если украинского транзита не будет

19.10.2019, Москва, Елена Острякова

«Газпром» и «Молдовагаз» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года. В ближайшее время стороны объявят о подписании документа.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал в своем фейсбуке, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года», – написал Додон.

Он особо отметил, что обеспечение Молдовы газом не будет зависеть от договоренностей по транзиту «голубого топлива» через территорию Украины.

«Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами», – написал Додон.

Рассматривается возможность транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.

Примечательно, что у прозападного премьер-министра Молдову Майи Санду совсем другой план обеспечения страны газа в случае отсутствия транзита через Украину.

«Сделаем резерв на месяц и будем хранить газ на территории Украины, за этот месяц решим проблему», — сказала Санду два дня назад, пояснив, что Молдова может договориться о поставках газа с Болгарией и Румынией.