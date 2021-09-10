«Газпром» построит в Республике Сербской предприятие по сжижению природного газа

10.09.2021 19:06 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович сегодня встретился с руководством компании «Газпром СПГ», завершив визит в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи стороны вернулись к подписанному между российским газовым холдингом и сербским энтитетом Боснии и Герцеговины соглашению 2017 года о сотрудничестве в области разработки проектов по сжижению природного газа. В частности, было принято решение о продолжении сотрудничества с целью реализации совместного проекта – строительства завода по сжижению природного газа в Зворнике.

«Нашим партнерам предоставлена земля в Зворнике, на которой планируется строительство этого завода, а это инвестиции в размере 75 миллионов конвертируемых марок», – отметил Вишкович.

На встрече было согласовано, что в ближайшее время будет создано совместное предприятие, которое займется развитием этого проекта.