«Газпром» потерял интерес к Украине

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

«Газпрому» надоело общаться с непоследовательными украинскими политиками и России гораздо выгоднее строить обходные пути.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, максимум, на что может рассчитывать Украина – это 30 миллиардов транзита российского газа.

«Русские давно уже не хотят пользоваться услугами ГТС Украины. И не только ГТС Украины – это давно уже надо было понять. Они строят обходные трубопроводы для того, чтобы максимизировать свою прибыль в конечном итоге и не зависеть от воли таких субъектов, как Коболев, Витренко, Гройсман, Порошенко, Гончарук и иже с ними. Эти люди постоянно изобретают что-то новое, колеса к велосипеду третьи, десятые.

В «Газпроме» же не глупые люди сидят давно уже, они приняли решение – зачем нам общаться с этими неприятными людьми, мы построим трубопровод один, второй обходной и будем использовать украинскую ГТС, как называется by pass [резервный путь]. Это плохо для Киева, но пора это уже признать. Не будет «Газпром» пользоваться значительными объемами украинской ГТС…

Нужно понимать, как мы будем функционировать, например, с 30 миллиардами транзита. Возвращаясь к истории с Меркель и так далее – да, они за нас, но по имеющейся информации к Порошенко в прошлом году, когда он еще был президентом, приезжали высшие чиновники ФРГ и предлагали ему: «Согласитесь, дорогие украинские друзья и партнеры на 30 миллиардов транзита». Это очень мало», – заявил Марунич.