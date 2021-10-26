«Газпром» прекрасно разыграл партию с Молдовой в пользу Приднестровья» – Баширов

26.10.2021 08:39 (Мск), Москва, Елена Острякова

Молдавская газораспределительная компания Energocom заключила договор с польской госкомпания PGNiG на пробную поставку в Молдову 1 миллиона кубометров газа. Цена контракта не сообщается.

Политолог Марат Баширов считает, что такая договоренность выгодна России, потому что «польский» газ придет в страну по украинскому транзиту, а значит, сохранится возможность поставлять газ в Приднестровье. Если бы Молдова закупала «румынский», она бы получила возможность отрезать непризнанную республику от энергии.

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«Прекрасно Газпром разыграл партию с Молдовой. Цена на газ от Польши будет выше, чем от России, просто потому, что газ все равно будет наш. При этом Приднестровье получит гарантированно газ и э/энергию, пусть и через предоплату. Что касается долга Молдовы перед Газпромом (более $700 млн.), то он никуда не денется и будет только расти – хороший навес над новой властью в Кишиневе», – написал Баширов в своем телеграм-канале.