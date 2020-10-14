«Газпром» приближается к завершению последних километров «Северного потока-2»

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Появились прямые свидетельства того, что трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшего возобновления прокладки последнего 160-километрового участка газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные MarineTraffic.

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«Трубоукладчик «Академик Черский» находится в море напротив Куршской косы в режиме «ограниченной маневренности». В эту точку он выдвинулся 1 октября и остановился 8 октября, впервые с мая покинув логистическую базу проекта «Северный поток-2» в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства последнего 160-километрового участка газопровода», – отмечается в статье.

Кроме того, возле «Академика Черского» уже несколько дней дрейфует судно снабжения, актуальный статус которого — проведение испытаний». Также вблизи трубоукладчика находятся два судна снабжения Морспасслужбы — «Балтийский исследователь» и «Умка», которые пришли в Калининград в августе, а до этого участвовали в строительстве балтийского газопровода.

«Суда снабжения должны подвозить трубы на трубоукладчики, «Газпром» сейчас вынужден использовать только собственный флот и не может нанять иностранные суда из-за санкций США», – напоминает издание.

Также отмечается, что США угрожают новыми санкциями, чтобы остановить проект, а потому «Газпром», вероятно, постарается как можно быстрее завершить физическую укладку трубы.

По мнению аналитика Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, при задействовании всего имеющего у российской стороны флота трубоукладчиков для завершения обеих ниток газопровода потребуется не менее трех, а скорее до пяти месяцев чистого времени работы.

При этом текущий момент, по словам эксперта, не самый удачный для строительства, поскольку осенью и зимой на Балтике наступает сезон штормов. Гидравлические испытания газопровода решено не проводить, добавил Капитонов, поэтому на пусконаладку может потребоваться один-два месяца.