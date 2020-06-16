«Газпром» придумал новую схему поставок в ЛДНР

16.06.2020, Москва, Олег Кравцов

«Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

Об этом пишет московское деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ. Так, в январе—марте объем поставок на Украину оказался равен нулю — до сих пор «Газпром» всегда раскрывал данные по ЛНР и ДНР именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает республики частью Украины. Согласно прежней логике «Газпрома», платить за этот газ должен был «Нафтогаз Украины» как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года», – отмечается в статье.

В «Газпроме» изданию сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок в ЛНР и ДНР из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом». При этом газета уточняет, что российский газ по-прежнему идет в Донбасс, но по новой юридической схеме. «Коммерсанту» не удалось выяснить, как выглядит эта схема, но предполагается два варианта.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с непризнанными республиками. Собеседники издания считают наиболее вероятным возможным посредником структуру «Газ-Альянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко, который активно занимался торговлей нефтепродуктами и углем на восточной Украине.

«Однако в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только «Газпром»), что представляется маловероятным», – пишет издание.

Согласно другому варианту, поставки в ЛДНР могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы, оператором которой является «Газпром».

«Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году — 40,14 млрд кубометров. Потребности ДНР и ЛНР составят всего 6–7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний. Схожая схема применяется для энергоснабжения ЛНР и ДНР из России после отказа Украины от поставок туда электроэнергии: эти «гуманитарные поставки» списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей», – резюмирует газета.

ЛДНР стали снабжаться российским газом с февраля 2015 года после того, как Украина прекратила поставки. «Газпром» попытался выставить счет за эти поставки «Нафтогазу», который от такого рода обязательств отказался. Всего же в ЛДНР было поставлено около 12 миллиардов кубометров российского газа, в том числе 2,75 миллиардов кубометров в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа на Украину в 2015–2019 годах, составляет 2,91 миллиарда долларов.