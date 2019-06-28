Газпром с Нафтогазом поспорили о поезде

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Нафтогазе Украины считают, что еще есть время для подписания с Газпромом нового газового контракта, соответствующего законодательству ЕС, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня написал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в Facebook.

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“Чтобы “поезд уже ушел”, нужно чтобы он был раньше. В нашем же случае “Газпром” никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам”, – написал Витренко, комментируя заявление главы “Газпрома” Алексея Миллера о том, что “Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС”.

В частности, по мнению Витренко, нужно подготовить отделения газотранспортного оператора (анбандлинг) с 1 января 2020 года. Это можно сделать если выполнить план “Нафтогаза” по модели ISO. Также можно успеть внести изменения в Закон о регуляторе, назначить членов регулятора, и внедрить европейские сетевые кодексы.

“Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть. Но есть надежда, что новый парламент и новое правительство сделает все необходимое для того, чтобы не дать возможности “Газпрому” и Путину таким образом оправдать в глазах европейцев завершение строительства “Северного Потока 2” и прекращение транзита через Украину “, – добавил он.

Ранее сегодня в “Газпроме” заявили о готовности продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.