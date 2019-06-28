28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Газпром с Нафтогазом поспорили о поезде

В Нафтогазе Украины считают, что еще есть время для подписания с Газпромом нового газового контракта, соответствующего законодательству ЕС, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня написал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Чтобы “поезд уже ушел”, нужно чтобы он был раньше. В нашем же случае “Газпром” никогда не соглашался заключать контракт на транзит через Украину по европейским правилам”, – написал Витренко, комментируя заявление главы “Газпрома” Алексея Миллера о том, что “Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС”.

В частности, по мнению Витренко, нужно подготовить отделения газотранспортного оператора (анбандлинг) с 1 января 2020 года. Это можно сделать если выполнить план “Нафтогаза” по модели ISO. Также можно успеть внести изменения в Закон о регуляторе, назначить членов регулятора, и внедрить европейские сетевые кодексы.

“Возможно, господин Миллер имел в виду, что нам будут продолжать не давать внедрить европейские правила. Такой риск действительно есть. Но есть надежда, что новый парламент и новое правительство сделает все необходимое для того, чтобы не дать возможности “Газпрому” и Путину таким образом оправдать в глазах европейцев завершение строительства “Северного Потока 2” и прекращение транзита через Украину “, – добавил он.

Ранее сегодня в “Газпроме” заявили о готовности продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть