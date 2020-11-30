«Газпром» шифрует партнеров от американских санкций

30.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В международном рейтинговом агентстве Fitch сообщили, что газопровод «Северный поток-2» окончательно может быть достроен в I квартале 2021 года. Но профильные эксперты считают эти сроки слишком оптимистичными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Так, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что в настоящий момент ключевой вопрос для «Газпрома» – обеспечить необходимую сертификацию морскому трубоукладчику «Академику Черскому» или найти какую-то альтернативу.

По словам, понятно, почему Nord Stream 2 не обнародует никаких названий судов: если это сделать, Вашингтон поспешат ввести санкции против них.

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что пока совершенно неясно, какие действия предпримет «Газпром», поскольку без необходимых разрешительных документов он лишен возможности закончить работы по прокладке трубы.

«На поиск новых партнеров по сертификации оборудования уйдет неопределенное время. Нужна международная компания, имеющая соответствующий опыт. Но где ее найти, если санкций со стороны Соединенных Штатов сегодня опасается большинство крупных организаций на Западе? Ответа на этот вопрос пока нет», – резюмирует издание.