Газпром слил Бабарико под гарантии для Белгазпромбанка – финансист

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

«Газпром» получил гарантии относительно безопасности дочернего «Белгазпромбанка», в котором белорусские силовики провели обыски и арестовали 15 менеджеров.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент «Альфа-Банка» Олег Сысуев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, видимо, есть договоренности и гарантии со стороны белорусского руководства для России и руководства «Газпрома», что с банком ничего плохого не случится. Что он не будет обанкрочен и сохранит свой бизнес в Белоруссии», – сказал Сысуев.

Он считает, что «Газпром» не станет спасать, а тем более, поддерживать бывшего председателя правления «Белгазпробанка» Виктора Бабарико, который решил баллотироваться в президенты, если Александр Лукашенко решит посадить его за экономические преступления.

«Там, по-моему, они свои, с точки зрения менеджмента, а с точки зрения житья-бытья и происхождения – они граждане Белоруссии. Их степень свойскости не так высока, чтобы претендовать на альтернативу Лукашенко», – заключил Сысуев.