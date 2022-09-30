«Газпром» смог компенсировать деньги, потраченные на газопроводы в Европу

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Россия в основном вернула деньги, потраченные на строительство газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

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«Расчетные контрактные цены таковы, что расходы по созданию «Северных потоков» в значительной мере уже скомпенсированы, даже несмотря на произошедшее снижение объемов — именно за счет сверхвысоких цен на газ. Будут ли цены и дальше оставаться высокими — зависит от того, насколько глубоким будет экономический спад в Евросоюзе. Происходящая денежная эмиссии в странах Старого Света и проблемы с поставками энергоресурсов говорят в пользу сохранения высоких цен на энергоресурсы», – сказал Александров «Московскому комсомольцу».

По его словам, средняя цена газа в поставках «Газпрома» в дальнее зарубежье за первые полгода выросла более чем в 3,5 раза, чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза, а долг сократился более чем вдвое.

В свою очередь эксперт департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский считает, что в условиях надвигающейся зимы газа в Европе не хватит даже с учетом заполненных на 85 – 90% хранилищ.

«Придется закупать дорогое топливо в США. При этом поставки СПГ из Штатов в Азию сократятся: это отличная возможность увеличить долю российского рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволит компенсировать большую часть потерь от «схлопывания» рынка Европы. С учетом большого спроса цены на газ останутся на высоком уровне, что опять же поможет «Газпрому» с точки зрения получения прибыли», – полагает Островский.