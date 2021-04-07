«Газпром» увеличил поставки российского газа в Сербию на 71%

07.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Российский энергетический гигант «Газпром» в первом квартале этого года увеличил поставки газа в Европу на 30,7%, а в Сербию – на 71,3% после запуска газопровода «Турецкий поток».

Об этом «Политике» рассказал гендиректор «Србијагас» Душан Баятович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил изданию Баятович, он прогнозирует увеличение потребления газа, как в промышленности, так и среди индивидуальных потребителей.

« Больше нет инвесторов, которые хотели бы приехать в Сербию, не решив вопрос воды, электричества, дорог и газа, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления газа в промышленности, – считает гендиректор «Србијагас». – Тем более, что в последнее время и вполне реально, что в будущем будут открываться новые производственные предприятия, которые ищут более дешевые и безопасные поставки газа».

По имеющейся информации, «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 31%, а в Сербию – на 71%, что стало возможным с началом работы газопровода «Турецкий поток». При этом в скором времени в шести регионах Сербии должны начаться работы по строительству сети газопроводов, которые доставят газ домохозяйствам по цене 780 евро за подключение без процентов.

«Максимум через две недели проект начнет реализовываться. Вся работа разделена на шесть регионов, в которых будет построена газовая сеть, чтобы газ доходил до всех, кто этого захочет. Проект немного запаздывает, потому что необходимо было решить множество бюрократических и коммерческих вопросов», – пояснил Баятович.

Газовый эксперт Сречко Джукич, говорит, что причину увеличения экспорта российского газа в Сербию следует искать в оживлении экономической деятельности, несмотря на все еще существующую пандемию, к которой экономика адаптировались. С другой стороны, прогнозы роста мировой экономики на этот год очень оптимистичны и превышают пять процентов. Немаловажен и фактор выгодных цен на газ.

«Сербия теперь может получать российский газ через Венгрию и Болгарию. Однако возможности потребления газа в нашей стране ограничены из-за неразвитости вторичной и третичной газовой сети по всей стране. Вот почему первоочередная задача для Сербии – ускорить газификацию всех населенных пунктов», – заключил Джукич.