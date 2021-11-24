«Газпром» в очередной раз уступил Молдове

24.11.2021  18:55 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал


«Газпром» «в виде исключения» согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа в страну с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство Молдовы обратилось к “Газпрому” с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий “Газпрома” и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.

“Газпром” в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», – сказал Куприянов.

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«Газпром» «в виде исключения» согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа в...

При этом российский холдинг твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

«Контрактные обязательства надо выполнять», – сказал Куприянов.

Молдова просрочила первый же текущий платеж после заключения договора с «Газпромом» на своих условиях. Правительство страны не воспользовалось условиями действовавшего до 22 ноября чрезвычайного положение, чтобы решить финансовые проблемы предприятия «Молдовагаз» и даже не стало созывать для этого внеочередную сессию парламента.

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