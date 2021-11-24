«Газпром» в очередной раз уступил Молдове
«Газпром» «в виде исключения» согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа в страну с сегодняшнего дня.
Об этом сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Правительство Молдовы обратилось к “Газпрому” с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий “Газпрома” и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.
“Газпром” в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», – сказал Куприянов.
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При этом российский холдинг твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
«Контрактные обязательства надо выполнять», – сказал Куприянов.
Молдова просрочила первый же текущий платеж после заключения договора с «Газпромом» на своих условиях. Правительство страны не воспользовалось условиями действовавшего до 22 ноября чрезвычайного положение, чтобы решить финансовые проблемы предприятия «Молдовагаз» и даже не стало созывать для этого внеочередную сессию парламента.
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