«Газпром» в очередной раз уступил Молдове

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«Газпром» «в виде исключения» согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа в страну с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Правительство Молдовы обратилось к “Газпрому” с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий “Газпрома” и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября. “Газпром” в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», – сказал Куприянов.

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При этом российский холдинг твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

«Контрактные обязательства надо выполнять», – сказал Куприянов.

Молдова просрочила первый же текущий платеж после заключения договора с «Газпромом» на своих условиях. Правительство страны не воспользовалось условиями действовавшего до 22 ноября чрезвычайного положение, чтобы решить финансовые проблемы предприятия «Молдовагаз» и даже не стало созывать для этого внеочередную сессию парламента.