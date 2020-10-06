«Газпром» впервые полностью задействовал украинскую ГТС

06.10.2020, Москва, Олег Кравцов

«Газпром» 4 октября впервые полностью использовал доступные ему мощности украинской газотранспортной системы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщение оператора украинской ГТС.

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Всего было прокачано 174 миллиона кубометров. Это максимальный объем, который компания может в сутки прокачивать через Украину согласно контракту, заключенному в конце 2019 года. Причем, как следует из данных европейских газотранспортных операторов, «Газпром» использовал украинский маршрут только после того, как максимально загрузил «Северный поток».

«Таким образом, компания всеми силами старается нарастить экспортные поставки, которые были существенно подорваны коронавирусом и сильной конкуренцией со стороны СПГ в первой половине года», – отмечается в статье.

Кроме того, благодаря росту цены экспорт «Газпрома» в Европу по всем основным газопроводам впервые в этом году вышел в устойчиво положительную область.

Также указывается, что сжиженный переработанный газ (СПГ), основной конкурент российского газа, существенно потеснивший «Газпром» в первом полугодии на европейском рынке, теперь теряет позиции.

«В сентябре поставки в ЕС упали на 12,5% год к году, в основном из-за того, что азиатские рынки стали предлагать более весомую премию и трейдеры начали перенаправлять туда грузы. Также существенным фактором стали серьезные штормы в Мексиканском заливе, которые привели к отмене около 20 грузов на американских СПГ-заводах, которые пока работают с производительностью 60% от проектной. Тем не менее, как ожидается, в октябре отгрузки СПГ из США вырастут, однако без дальнейшего роста цен на газ в Европе эти танкеры в основном уйдут в Азию», – пишет издание.