02.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Финансы, Экономика, Энергетика
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«Газпром» vs Лукашенко: российский монополист выигрывает




Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что справедливой ценой на газ для его страны было бы 40-45 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он заявил сегодня в интервью телекомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«127 долларов – они нам подсунули этот договор (меньше не можем) еще в конце прошлого года… Уже в Европе цены нет такой. Уже $80 в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около $40-45», – отрезал Лукашенко.

Между тем, «Газпром» выводит прибыль своих дочерних компаний из Белоруссии. По решению годовых собраний акционеров, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выплатит акционеру 507 млн руб, ОАО «Брестгазоаппарат» всем участникам — 27 млн руб, сообщает сайт «Белинвест».

Напомним, 31 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Собеседники «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом».

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