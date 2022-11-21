«Газпром» выиграл суд у финнов, отказывавшихся платить в рублях. Радоваться рано

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В конце прошлой недели Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Эту сумму финны задолжали, поскольку отказывались платить в рублях, как того требовала российская сторона. Однако суд признал указ о переходе оплаты газа за рубли форс-мажором.

Впрочем, решение Стокгольмского арбитража в пользу «Газпрома» не означает смены европейской политики в отношении российской компании. Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я призываю не обольщаться. «Газпрому» еще судиться и судиться в Европе по всем этим делам. Я считаю, что это для затравки. А вот по той серии исков, которые ждут «Газпром» из-за недопоставки газа, когда то турбина плохо работала, потом вообще перестала работать, – посмотрим, что там скажет Стокгольмский арбитраж», – сказал Алабужин.

Он допустил, что деньги, присужденные «Газпрому», компания даже не увидит.

«Очень может быть, что эти 300 млн сразу и уйдут истцам по другим делам. Тем более, что финны выторговали себе право этот штраф заплатить в евро, и суд им разрешил. Вот эти евро и пойдут на штрафы другим европейским компаниям», – сказал Алабужин.