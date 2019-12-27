27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика, Энергетика
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Газпром выплатил Украине миллиарды, проигранные в Стокгольмском арбитраже

“Газпром” выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил официальный представитель Газпрома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского монополиста.

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Сообщается, что выплата долга произведена в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря, составленным по итогам переговоров Газпрома с Нафтогазом.

Напомним, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу “Россия-24” заявлял, что выплата “Газпромом” 2,9 млрд долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России в случае невыполнения решения арбитража, присудившего России выплатить долг украинской компании.

“Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше”, — сказал Козак.

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