«Газпром» закручивает гайки для Украины

05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российская газодобывающая компания «Газпром» отказывается от поставок газа в Европу через Украину, побуждая Брюссель без проволочек запустить в эксплуатацию обходной «Северный поток-2».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гольдарба, «Газпром» намеренно поставляет в страны ЕС ограниченное количество топлива, что приводит к росту цен на газ.

«Газпром» специально закручивает сейчас гайки в прямом смысле слова, газа поставляется в аккурат, не больше в Европу, цены на газ в Европе выросли, сегодня больше 500 долларов за тысячу кубометров. На мой взгляд, зачем это делается? «Газпром» очень четко показывает Европе следующее: «Ребята, будете еще херней маяться с «Северным потоком», не будете его запускать перед зимой – будете брать свой газ в Украине, которого там нет», – сказал эксперт.

«Газпром» показывает, что больше не будет транзитировать газ через Украину, «Газпром» показывает, что они будут гнать газ через юг – это «Турецкий поток». Кстати, а чего наши патриоты не гавкают в адрес Эрдогана и турков? Чего Зеленский ничего не говорит? Ведь, через них наш же газ идет – тот, который должен был через Украину идти, я это имею в виду. Но Россия отправляет его через Турцию. И «Северный поток» – вот два варианта газоснабжения европейцев, все», – заявил Гольдарб.