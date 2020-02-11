11.02.2020, Москва, Игорь Петров
 
ЕС, Россия, Энергетика
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«Газпром» ждёт очень непростая ситуация


Избыток газа в Европе в результате теплой погоды и высокой заполненности хранилищ приводит к снижению цен до уровня менее 100 долларов за тысячу кубометров топлива, что ставит российских экспортеров в непростое положение. Негативный тренд изменится лишь к концу года.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По газу очень непростая ситуация нас ждет. Все готовились к очень сложному прохождению зимы по части украинского транзита. Все ПГХ были перекачаны, СПГ дополнительно законтрактован и т.д. Рынок к этому был готов.

И когда оказалось, что транзит есть, плюс еще и теплая зима, то эти объемы оказались не востребованы. Нам даже не потребовалось прокачивать зимой через Украину те объемы, которые законтрактованы. Это – отражение ситуации на рынке.

В Европе сейчас переизбыток предложения газа. Понятно, что лето ситуация не улучшится. Мы шли к 100 долларам, мы это увидим, и может даже «пробьем» 100 долларов. И только уже к окончанию года можно ожидать какой-то более благоприятной ситуации на рынке», – сказал Кулагин.

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