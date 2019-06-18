«Газпром»: Зима будет холодной, а Украина врёт

18.06.2019, Москва, Владимир Гладков

«Газпром» продолжает активную закачку газа в европейские подземные хранилища в связи с прогнозами холодной зимы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас была достаточно тёплая предыдущая осень-зима, и есть вероятность, что предстоящая окажется не такой благоприятной, будет более холодной, тогда, естественно, спрос на газ существенно вырастет. Да, действительно, мы сейчас активно работаем по закачке нашего газа в европейские подземные хранилища, и на сегодняшний день объёмы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза. И продолжаем качать», – рассказала она.

Замглавы «Газпрома» отметила, что ситуация с украинским транзитом сейчас туманна, и Москва ожидает новых назначений в украинском правительстве.

«Сегодня я бы не хотела выделять конкретно те объёмы, которые пойдут в 2020 году по территории Украины. Во-первых, транзитный договор ещё не подписан, во-вторых, это будет зависеть от спроса наших европейских контрагентов.

Украинский транзит, безусловно, достаточно сложная сейчас тема. Как вы знаете, состоялся ряд встреч в формате консультаций, начиная с июля 2018 года по январь 2019 года, трёхсторонних, в которых участвовали представители Украины, российской стороны и Европейcкой комиссии.

Пока какие-то существенные договорённости достигнуты не были, и мы понимаем, что сегодня на Украине достаточно сложная политическая ситуация, мы понимаем, что должно произойти назначение правительства, должны произойти изменения в парламенте и, наверное, после этого мы будем возвращаться к вопросу обсуждения, потому что на сегодняшний день, я думаю это не секрет ни для кого, мы не понимаем, с кем там разговаривать физически, кто те люди или организации, с которыми можно разговаривать», – подчеркнула Бурмистрова.

Юрист компании Сергей Кузнец также добавил, что Украина продолжает выставлять свои требования касательно спора в Стокгольмском арбитраже.

«Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении. Да, такое предложение было сделано ещё во время прошедшей в январе 2019 года трёхсторонней консультации, Алексей Борисович (Миллер, председатель правления ПАО «Газпром» – прим. ред.) озвучил, что мы готовы рассмотреть «нулевой вариант» и вернуться к переговорам с чистого листа.

Но украинская сторона, дело в том, что они упорно хотят поменять формат возможного мирового соглашения, они говорят: «Нет, вот то решение, которое вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования, давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение».

Ну, это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: «Нам поровну прислали 10 апельсинов, свои 8 я уже съел».

Поэтому, если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения.

На сайте «Нафтогаза» есть замечательный счётчик, они очень скрупулёзно подсчитывают те пени, которые мы должны им заплатить, поэтому мы любезно пользуемся помощью коллег.

Правда, там ещё есть информация о том, что они уже якобы взыскали с «Газпрома» 2 миллиарда с лишним долларов США, но это не соответствует действительности, конечно же, потому что они наверняка имеют в виду ту сумму, которую зачёл Стокгольмский арбитраж по результатам рассмотрения двух споров.

А я хочу сказать, что ни одного доллара, ни одного евро взыскано не было, и все аресты в настоящий момент приостановлены. Ровно поэтому хотелось бы подчеркнуть актуальность нашего предложения об урегулировании дела в несудебном порядке, потому что, на мой взгляд, даже представителей Еврокомиссии украинская сторона вводит в заблуждение», – резюмировал Кузнец.