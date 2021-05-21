«Газпрому» больше не интересен транзит через Украину – на подходе альтернативный маршрут

21.05.2021

Новости Украины

Российский «Газпром» отказывается бронировать дополнительные украинские мощности для транзита «голубого топлива» в Европу.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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«Несмотря на высокие цены на газ в Европе и низкий уровень запасов в хранилищах, «Газпром» не проявляет интереса к увеличению прокачки через Украину. Согласно официальной позиции, монополия «сохраняет консервативный сценарий» по поставкам газа в Европу в 2021 году на уровне 183 млрд кубометров в год. Фактически это максимальный объем, который «Газпром» может прокачать без дополнительного бронирования украинских мощностей. Таким образом, рост экспорта в Европу оказывается напрямую связан со сроками ввода «Северного потока-2», – отмечается в статье.

При этом глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова вчера не стала комментировать, будет ли Россия бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину на конкурсе 25 мая. До сих пор в этом году компания отказывалась от существенного дополнительного бронирования, хотя цены на газ в Европе в мае превысили 300 тысяч долларов за 1000 кубометров.

«На этом фоне «Газпром» сохраняет консервативный прогноз по поставкам трубопроводного газа в Европу в 2021 году на уровне 175–183 млрд кубометров при цене $200–209 за 1 тыс. кубометров», – указывает газета.

Впрочем, Бурмистрова не исключает увеличения объемов.

«Учитывая нежелание «Газпрома» бронировать дополнительные украинские мощности, единственной возможностью увеличить поставки выглядит запуск «Северного потока-2», – добавляет издание.

Газета подчеркивает, что если новый газопровод будет запущен к октябрю хотя бы на половинной мощности, он может увеличить экспорт «Газпрома» в 2021 году примерно на 8 млрд кубометров.