Газпрому достаточно продержаться год, чтобы избавиться от транзитного паразита

05.10.2019, Киев, Александр Ростовцев

31 декабря 2019 года истекает срок договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

На основании того, что Дания, подогретая США, долго тянула с разрешением прокладки участка трубопровода «Северный поток – 2» в своих территориальных водах, а также в связи с тем, что газопровод «Турецкий поток» пока что не вышел на проектную мощь, – в украинском «Нафтогазе» решили, что могут выкручивать руки Газпрому, навязывая собственные дичайшие условия.

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Как известно, в середине сентября «Нафтогазом» Украины концерну «Газпром» было сделано предложение, от которого, как считалось, российский газовый гигант не сможет отказаться.

Суть предложения состояла в том, что, либо Газпром заключает с Украиной 10-летний договор с ежегодным платежом $3 млрд за транзит природного газа по текущему тарифу, либо, если подписать такое соглашение не удастся, Газпром обязан заплатить «Нафтогазу» $11-14 млрд за «упущенную выгоду» за 10 лет.

В «Нафтогазе» посчитали, что взяли Газпром в «артиллерийскую вилку», из которой выскочить у него не получится.

Логика рассуждения свидомых газовых паразитов была следующая.

Несмотря на явный идиотизм предложения, Стокгольмский арбитраж уже присудил Украине $4,5 млрд по схеме «качай или плати», которая не была четко прописано в контракте. Зато бедная Ненька тем же судом была освобождена от аналогичной схемы «бери или плати», которая как раз чётко была прописана в контракте, обязав заплатить «всего лишь» $2 млрд за уже полученный газ.

Упоротая позиция Украины сильно осложняет и без того тяжёлые переговоры о новом транзитном контракте с участием ЕС. Газпром предлагает заключить контракт на один год, так как в 2020 будут введены в эксплуатацию газопроводы в обход неадекватной Неньки – «Северный поток-2» и вторая нитка «Турецкого потока», после чего объемы прокачки газа через Украину снизятся с нынешних 80 − 90 до 15 − 20 млрд кубов газа.

Киев же, при поддержке Евросоюза, добивается заключения кабального соглашения на 10 лет, да ещё и с гарантированными объемами транзита в 60 млрд кубов и сохранением условия «качай или плати», по которому «Газпрому» придется платить штрафы за недопоставленный газ.

Дополнительным рычагом давления в переговорах с Россией для Украины стало недавнее решение Европейского суда, который удовлетворил иск Польши, запретив «Газпрому» полную загрузку газопровода OPAL. Эта труба является продолжением «Северного потока – 1» на территории Германии. Ранее OPAL были предоставлены особые льготы из Третьего энергопакета, благодаря которым «Газпром» мог использовать его мощности на 90%.

После жалобы Польши, заявившей, что практически максимальная загрузка OPAL Газпромом делает её несчастной, суд отменил решение Еврокомиссии, в результате чего российский концерн может загружать трубу только на 50% мощности. Из чего следует, что еще около 12 млрд кубов газа должны быть перенаправлены в украинскую ГТС.

С учётом всех вышеуказанных ограничений, казалось, что Газпром надёжно загнан в контрактный капкан и, в случае каких-либо неполадок, крайним останется он, тогда как главным рулящим газовым потоком в Европу становится «Нафтогаз», гарантированно обеспечивая враждебному государству Украина ежегодные 3 – 4% ВВП.

И вот, когда в «Нафтогазе» уже приготовились провести в конце года победный корпоратив, от одного неназванного, но, судя по всему, весьма компетентного источника европейского энергетического сектора пришло сообщение, согласно которому Газпрому не придётся надевать хомут, приготовленный «Нафтогазом».

Фокус в том, что транзитный контракт может вообще не понадобиться, поелику Украина обязалась до начала 2020 года перейти на европейские нормы, предусматривающие проведение аукционов на резервирование мощностей газотранспортной системы.

То есть, Газпром будет продавать газ для Европы на границе с Украиной, а там уже вся ответственность за его доставку ляжет на плечи контрагента.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые Газпром сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», – цитирует ТАСС информацию источника.

В качестве примера можно упомянуть, что c 1 января по 12 марта 2019 года Газпром поставлял газ в Армению без транзитного контракта с Грузией через её территорию, пользуясь именно аукционной схемой.

В случае с Украиной в данной схеме есть свои подводные камни, связанные, например, со сроками реформирования «Нафтогаза» согласно европейским требованиям – дробления компании на несколько независимых – добытчика газа, транзитёра и продавца на внутреннем рынке.

Вариант с аукционами рассматривается только как временное решение на случай, если стороны не успеют договориться к 1 января 2020 года, когда истекает действующий контракт.

Интересно, что в случае реализации обидной для Украины аукционной схемы прокачки российского газа в Европу, «Нафтогаз» не сможет ни на цент поднять тарифы на транзит. Несмотря на верещание его боссов, тарифы на прокачку у «Нафтогаза» одни из самых высоких в Европе, в связи с чем Стокгольмский арбитраж отказал компании в требовании их повысить.

Правда, в аукционной схеме имеется существенный недостаток. Например, для повышения эффективности соблюдения контракта Газпрому могут понадобиться услуги европейской фирмы-посредника для закупок и перепродаж объёмов газа.

Озвученное 3 октября контрпредложение президента России руководству «Нафтогаза» может облегчить ситуацию для всех заинтересованных сторон. Если, конечно, на Украине отвлекутся от своих планов на сокрушительную «пэрэмогу» и возьмутся за голову.

Так, Путин заявил о готовности Москвы продлить контракт с Киевом на поставку газа, если стороны не подпишут новый договор. В Кремле полагают, что украинские власти попросту не успеют прийти к соглашению с Россией из-за внутренних политических и законодательных процедур.

По словам президента, если договор не будет заключен до конца года, Москва будет готова «работать в рамках европейского законодательства» (читай – «по аукционной схеме»). Предложение Украины подписать 10-летний контракт на транзит большого объема газа Россию категорически не устраивает.

По мнению экспертов, Украина сама себя загнала в угол непомерной жадностью и недоговороспособностью своего руководства, отрезав пути поиска компромиссных решений. Менеджмент компании долгое время рубит премии с компенсаций от России, существующих только в их головах.

Таким образом, Украина поставлена перед конкретным предложением:

либо её руководство прекращает химичить и буровить, соглашаясь на годичный транзит российского газа без договора, сохраняя в дальнейшем свои 16 млрд транзитных кубов газа в год, обговоренных с ЕС, либо Россия на будущий год переходит на европейскую схему с газовыми аукционами, но с вводом в строй второй очереди «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» полностью отрубает украинскую ГТС от транзита, делая её самым дорогим металлоломом в мире.

Ибо, как говорил Шарапов вору «Горбатому», временно находясь в затруднительном положении, «Самая дорогая вещь на земле – это глупость, потому как за неё дороже всего приходится платить».

PS. Пока писалась статья, в ленте Фейсбук исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко идут дебаты вокруг того, чтобы заставить Россию разблокировать для Украины поставки туркменского газа, а также газ от независимых добытчиков, не говоря уже о газе для европейцев.

То есть, в «Нафтогазе» лихорадочно ищут новые схемы до конца года. И это понятно. Возьмутся ли за голову газовые паразиты до конца текущего года – вот вопрос…