«Газпрому» нужно раздать «противогазы» и заставить вручную достроить «Северный поток-2»

17.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Если проект «Северный поток-2» так важен, то «Газпрому» следовало бы самостоятельно решить все проблемы с его прокладкой, а не ставить проект в зависимость от других стран, которые боятся американских санкций.

Об этом в ходе заседания международного медиаклуба «Формат А-3» рассказал известный политолог-американист Андраник Мигранян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки, не мытьём, так катаньем, мы это достроим (газопровод «Северный поток-2» – ред.) Конечно, мне кажется, совершенно недопустимым то, что «Газпром», имея опыт таких проблем с санкциями и так далее, не удосужился своевременно купить те корабли, которые смогли бы прокладывать эту трубу под водой. Это такой идиотизм! Надо было иметь свои корабли и не быть зависимыми от разных государств, которые боялись американских санкций.

Видимо, многие у нас в печати зависят то ли от «Газпрома», то ли от Миллера – этот вопрос так в лоб практически не звучит. Но это просто недопустимая оплошность и промах! Купите несколько кораблей и сделайте своё, если это очень важно и от этого зависит судьба вашей компании, больших поставок, притока больших денег и так далее, но это уже другой вопрос», – заявил эксперт.

«Если там уже осталось пятьдесят или сто пятьдесят километров, я думаю, что Миллер и сотрудники «Газпрома» руками могут это всё проложить без кораблей. Думаю, им надо дать противогазы (по-видимому, акваланги – прим. ред.), чтобы они заложили это до конца», – добавил Мигранян.