«Газпрому» предлагают отказаться от белорусских менеджеров своего банка в Минске

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

Обыски и аресты в «Белгазпромбанке», принадлежащем «Газпрому», вскрыли злоупотребления белорусских менеджеров во главе с бывшим председателем правления Виктором Бабарико, который сейчас баллотируется в президенты.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле Газпром должен сказать спасибо за “прессинг” своей банковской дочки в РБ. Там увидят злоупотребления с отечественными деньгами за границей… Как уже вскрылось, оказывается, российские деньги местные менеджеры инвестировали в картины и прочую непрофильную роскошь. Видать, много лишних было», – написал Уралов.

Он советует «Газпрому» вообще не брать иностранцев для управления своими активами за рубежом.

По мнению Уралова, конфликт должен остаться на уровне хозяйствующих субъектов.

«Потому что его политизация приведёт к ответным действиям в России относительно белорусских активов… прокладками для попадания на российский рынок. Политизация конфликта приведёт к проблемам для простых граждан, которые совсем не при чем», – считает эксперт.

Он посетовал, что белорусские силовики не проинформировали российских коллег сразу же, как взяли «Белгазпромбанк» в разработку.

«В истории вокруг газпромовского банка в РБ только один вопрос оставляет неприятный осадочек. Если с 2016 года знали, что воруются российские деньги в республике, то почему не сообщили сразу? Молча наблюдать как воруют у соседа как минимум не по-союзному», – написал Уралов.

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны.

Наиболее опасный конкурент Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико ранее 20 лет руководил «Белгазпромбанком».