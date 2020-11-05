«Газпрому» сулят новые проблемы на европейском рынке

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Крупнейшие европейские страны — Германия, Великобритания и Франция — постепенно возвращают карантинные меры, что грозит второй раз за год обрушить спрос на основном рынке «Газпрома».

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, пишет Коммерсант.

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На этом фоне, указывает издание, спотовые цены на газ в Европе, которые 26 октября превышали $180 за 1 тыс. кубометров на нидерландском хабе TTF, упали к 1 ноября на 13,5%.

«Компания [Газпром] в последние месяцы только начала оправляться от непосредственных последствий пандемии и вывела экспорт газа на уровень, близкий к темпам 2019 года. По мнению аналитиков, если карантин не примет жесткий характер и не затронет промышленные предприятия, «Газпром» еще может выполнить годовой план по экспорту 170 млрд кубометров. Но локдауны ставят под вопрос глобальное восстановление европейского газового рынка, который может не выйти из состояния затоваривания и в 2021 году», – пишет издание.